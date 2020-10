Moers: Schulsportevent für Fairness und Teamgeist

Am Mittwochvormittag gab es für die Kinder der Adolf-Reichwein-Grundschule in Moers ein ganz besonderes Sport- und Spielfest. Zusammen mit dem Eventveranstalter Trixitt aus Bochum hat die Schule viele Bewegungsangebote geschaffen.

Als die kommissarische Schulleiterin Petra Hoffmann am Morgen das Gelände betrat, habe sie den Schulhof erst gar nicht wieder erkannt. „Das war schon sehr imposant zu sehen, was das Team so schnell auf die Beine gestellt hat. Mich haben schon Kinder gefragt, ob der Schulhof nicht für immer so bleiben kann“, schildert Hoffmann lachend.

Innerhalb kürzester Zeit wurden ein Fußballfeld, zwei Basketball-Plätze, ein Menschenkicker sowie ein aufblasbarer Hindernisparcours aufgebaut. Auch für schlechtes Wetter hatte das Trixitt-Team vorgesorgt. Dies sei aber nicht nötig gewesen, freut sich Eventleiter Patrick Sacher: „Den Schülerinnen und Schülern merkt man den Bewegungsdrang an. Die zweite Klasse etwa war sehr motiviert am Parcours, auch wenn sie etwas nass wurde.“

Es gibt einen Preis für die fairste Klasse

Im Vordergrund stehen Fairness und Teamgeist. Diese Aspekte seien bei der Entscheidung besonders überzeugend gewesen, findet Hoffmann: „Zusammenhalt ist während Corona umso wichtiger. Die Schüler nehmen das Motto sehr ernst und halten sich toll an die Regeln. Auch bei der Mannschaftsbildung waren die Kinder wie ausgewechselt und haben nicht nach Leistung gewählt.“ Am Ende soll noch die fairste Klasse – nicht die erfolgreichste – einen Preis bekommen.

Bewegung ist ein zentrales Thema an der Adolf-Reichweinschule

Sport und Bewegung seien auch sonst wichtige Themen an der Adolf-Reichwein-Grundschule. So gebe es Bewegungspausen und einen Fokus auf gesunder Ernährung im Sachkundeunterricht. Die Schulleiterin sei froh, den Kindern noch ein Event vor den Ferien bieten zu können: „Es wird garantiert nicht das letzte Mal sein, das Sportfest im Sommer haben wir schon gebucht.“