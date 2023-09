Schützenfest in Moers: Die neue Schützenkönigin Marita und ihr Prinzgemahl Jürgen werden am Samstag inthronisiert.

Schützenfest Moers: Schützenfest in Holderberg – Frau übernimmt den Thron

Moers. Holderberg hat eine neue Schützenkönigin – das wird beim Schützenfest am Samstag gefeiert. Alle Infos zum Umzug und Ball im Moerser Stadtteil.

In wenigen Tagen endet die Regentschaft der amtierenden Königin Mareike Weyen bei den Holderberger Schützen. Ihre Nachfolgerin ist wieder eine Schützendame. Denn an Himmelfahrt war es Marita Bergt, die beim traditionellen Vogelschießen in dem Stadtteil von Moers den Rumpf des Adlers von der Stange holte. Ehemann Jürgen ist ihr Prinzgemahl.

Als Ministerinnen hat sich die neue Königin die Holderberger Waldpummel auserkoren – eine achtköpfige Damenriege innerhalb des Vereins, der sie selbst angehört. Ihre Ministerinnen sind Sandra Dittner, Yvonne Dykrzak, Elke Kessels-Kallweit, Franziska Kroll, Nina Romahn, Stefanie Struck und Nicole Tiefenbach.

Schützenfest in Moers-Holderberg am Samstag: Alle Zeiten und Infos

Beginn des Schützenfestes, am und im Jägerhof an der Holderberger Straße 150, ist am Samstag, 9. September, um 15.30 Uhr mit dem Umzug durch Holderberg. Die Inthronisierung nimmt um 19 Uhr die stellvertretende Bürgermeisterin Claudia van Dyck vor. Zahlreiche Jubilare werden geehrt, darunter Rudolf Bullermann und Ernst Theisejans für 65 Jahre Mitgliedschaft.

Anschließend findet der Schützenball statt. Für musikalische Stimmung sorgt das Team von „SVT-Events“. Am Sonntag geht es um 7 Uhr mit dem Wecken durch Holderberg. Das Fest endet mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr, zu dem alle Bürger eingeladen sind.

