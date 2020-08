An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers ist eine Schülerin mit dem Coronavirus infiziert. Der Schulbetrieb läuft weiter.

Corona in Moers Moers: Schülerin mit Corona infiziert – fünf in Quarantäne

Moers. An der Scholl-Gesamtschule in Moers hat sich eine Schülerin mit dem Coronavirus infiziert. Sie und alle Kontaktpersonen zeigen keine Symptome.

In Moers hat sich eine Schülerin mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Kreis Wesel am Montag mitteilte, ist das positive Testergebnis bereits am Freitag übermittelt worden.

Nach NRZ-Informationen handelt es sich um eine Schülerin der Jahrgangsstufe 11 der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers. Vier weitere Personen seien ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden. Da Abstands- und Hygieneregeln an der Schule eingehalten worden seien, laufe der Schulbetrieb für die anderen Klassen unter den aktuellen Hygienevorgaben in Absprache mit dem Gesundheitsamt und dem Schulträger weiter.

Wie Schulleiter Rolf Grüter auf NRZ-Anfrage mitteilte, sei die Schülerin am vergangenen Montag (17. August) das letzte Mal in der Schule gewesen. Die Schule sei am Samstag über das Testergebnis informiert worden. Die Kontaktpersonen ersten Grades seien schnell ermittelt, benachrichtigt und in Quarantäne geschickt worden. Keiner der betroffenen Personen weise Krankheitssymptome auf.

Kollegium und die Stufe elf seien ebenfalls umgehend informiert worden, es handele sich, so Grüter, um einen „unspektakulären Fall“. Der Kreis will weiter informieren, sobald sich neue Sachverhalte ergeben.

In Bochum hatte eine Schule am Montag wegen zwei Coronafällen komplett geschlossen, im Gegensatz zur Scholl-Gesamtschule in Moers war in Bochum aber die Kontaktverfolgung noch nicht abgeschlossen.