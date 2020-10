Moers: Schüler holen in den Ferien ausgefallenen Stoff nach

Moers. Wegen Corona musste im letzten Schulhalbjahr viel Unterricht ausfallen. Schüler holen den Stoff nun in den Ferien nach. Das Angebot kommt gut an.

20 Schülerinnen und Schüler der Justus-von-Liebig-Hauptschule und der Geschwister-Scholl-Gesamtschule nutzen gerade das Ferienangebot des SCI:Moers und „pauken“ zwei Wochen lang jeden Tag sechs Stunden im SCI:Jugendsozialzentrum Barbaraschule.

Möglich wurde das Programm durch die Förderrichtlinie des Ministeriums für Schule und Bildung NRW und der Stadt Moers, die das zusätzliche Bildungs- und Betreuungsangebot auf den Weg gebracht haben, um einen Teil der durch die Schulschließungen ausgefallenen Unterrichtstage nachzuholen. „Wir wollen aber in erster Linie den Spaß am Lernen unterstützen“, erläutert Stefanie Coßmann, Koordinatorin der schulbezogenen Jugendhilfe beim SCI:Moers die Intention des Angebotes.

„Neben dem Aufarbeiten von Wissenslücken oder der Festigung der schulischen Anforderungen verstehen wir das Angebot auch als Ferienangebot. Spielangebote oder die Öffnung unserer Werkstätten in der Barbaraschule schaffen Abwechslung und können durch handwerkliche Angebote in der Holz- und Kreativwerkstatt den Schülerinnen und Schülern damit auch einen Einblick in das Berufsleben geben.“

„Dass das Interesse an den Angeboten so groß ist und vornehmlich von Schülerinnen und Schülern aus den Jahrgangsstufen 5-7 der beiden Schulen angenommen wird, ist trotz der kurzfristigen Umsetzung erstaunlich“, sagt Frank Liebert, Geschäftsführer des SCI:Moers. „Die Veröffentlichung der Richtlinien, die Antragsstellung durch den Fachbereich Schule der Stadt Moers bei der Bezirksregierung, die Ankündigung dieses Angebotes an den Schulen -- dies alles musste innerhalb von 14 Tagen bearbeitet werden. Umso mehr freut es uns, dass die Schülerinnen und Schüler diese Ferienalternative nutzen. Das unterstreicht das Bedürfnis der Teenies nach Unterricht.“

„Als Träger der schulbezogenen Jugendhilfe sind wir mit unseren weitreichenden Ganztags-Angeboten in fast allen Schulen in Moers auch personell gut aufgestellt und konnten deshalb so kurzfristig reagieren“, ergänzt Stefanie Coßmann. Ein weiteres Angebot soll nach den Herbstferien entstehen. Bis zum Jahreswechsel wird jeden Samstag eine kostenfreie Nachhilfe in der Barbaraschule angeboten, Anmeldungen sind allerdings nur für Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Gesamtschule und der Justus-von-Liebig-Hauptschule unter 02841-95790 möglich.