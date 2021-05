Moers: Schlosstheater freut sich auf das Publikum

Moers. Zumindest draußen kann es wieder Aufführungen mit Publikum geben. Drei Inszenierungen plant das Schlosstheater ab kommender Woche.

Da die Inzidenzzahlen sinken, freut sich das Schlosstheater darauf, zumindest draußen unter Einhaltung der Coronaverordnung wieder Theater zu spielen. Mehrere Inszenierungen sind geplant: So geht am kommenden Donnerstag, 27. Mai, um 20.30 Uhr Lenz daher – nicht durch’s Gebirg’, sondern in den Moerser Schlosspark. Schauspieler Roman Mucha wird dieses Mal sein Seil nicht am Dach der Kapelle befestigen, sondern am Ast eines robusten Baumes. Mariá Portugal, Improviserin in Residence 2020 des Moers Festivals, begleitet ihn dabei am Schlagzeug. Büchners Erzählung „Lenz“ aus dem Jahr 1835 gilt als der Beginn der modernen deutschen Prosa. Weitere Aufführungen: 18. Juni und 24. Juni 2021, jeweils 20.30 Uhr.

Am Samstag, 29. Mai, folgt um 20 Uhr die Premiere von „Männer allein im Wald“ von Susanne Zaun um 20 Uhr im Wallzentrum. In dem Stück bewegt sich das Publikum in Kleingruppen und mit Kopfhörern durch das Wallzentrum, das zum fiktiven Infotainmentpark „Men’s World“ umgestaltet wurde. Der Text basiert auf Interviews, die Susanne Zaun mit unterschiedlichen Männern bei Waldspaziergängen geführt hat. Da die Platzzahl beschränkt ist, bittet das Schlosstheater um rechtzeitige Anmeldung unter 02841/8834110 oder an info@schlosstheater-moers.de. Es steht nur ein begrenztes Platzkontingent zur Verfügung. Weitere Spieltermine: Sonntag, 6. Juni, Donnerstag, 10. Juni, Donnerstag, 17. Juni, Samstag, 26. Juni, jeweils um 20 Uhr.

Während aller Aufführungen des Moerser Schlosstheaters gilt die Maskenpflicht

Neben „Männer allein im Wald“ und „Lenz im Park“ kommt die Szenische Lesung „Oh du deutscher Wald“ zur Aufführung. Premiere ist am 2. Juni, weitere Aufführungen folgen am 5. und am 25. Juni, jeweils um 19.30 Uhr. Die einen priesen und preisen den Wald in Lyrik, Gesundheitsseminaren und Outdoor-Zeitschriften als Erholungsgebiet und Naturschönheit, andere wollen ihn als CO2-Fresser schützen, die nächsten meinen in ihm eine „Deutsche Landschaft“ zu erkennen, die mit der „Deutschen Seele“ verbunden sei. Doch wo verläuft die Grenze zwischen grünem und braunem Naturschutz? Und was verbindet Eichendorff mit Jünger, Wohlleben mit Höcke und die Gründungsväter von Bündnis 90/Grünen mit Reichsforstmeister Göring? Zwischen unterhaltsamem Workshop und Szenischer Lesung nimmt „Oh du deutscher Wald“ das Publikum mit auf eine ambivalente Reise ins Deutsche Dickicht.

Während der Veranstaltungen besteht FFP2-Maskenpflicht. Zudem wird ein aktuelles negatives Testergebnis (Schnelltest max. 48 Stunden vor Vorstellungsbeginn) benötigt. Ein Selbsttest gilt nicht als Nachweis. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig geimpfte Personen mit einem entsprechenden Nachweis (Impfpass oder ärztliche Bescheinigung im Original, zweite Impfung mindestens 14 Tagen zurückliegend) und Genesene nach den jeweils geltenden Bestimmungen. Zudem gelten die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln. Karten: info@schlosstheater-moers.de oder 02841/8834110. Die Abendkasse ist im Schloss-Foyer.

