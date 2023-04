Moers: Mittelaltermarkt mit Rittern auf Schloss Lauersfort

Moers. Auf Schloss Lauersfort findet bald ein Mittelalter-Spektakel inklusive Ritterturnier statt. Alle Infos zu Tickets, Anreise und Programm hier.

Schloss Lauersfort hat in den vergangenen Monaten eine Menge erlebt: Bräute auf dem Laufsteg und Brautpaare vor richtigen Standesbeamten, Musiker und Weinkenner, Oldtimer, Händler und Kunsthandwerker. Und jetzt kommen die Ritter auf das ehemalige Rittergut. Lauersfort öffnet drei Tage lang, vom 29. April bis zum 1. Mai, seine Tore für ein Ritterturnier mit einem unterhaltsamen Mix aus Stunts, Musik und Markt, wie der Veranstalter, die Mittelalteragentur Sündenfrei, verspricht.

Den imaginären Rahmen gibt der zehnte Hochzeitstag der Gräfin Walburga vor, die den Umstand feiern möchte, dass ihre Ehe so lange gehalten hat.

Ein Spaß für die ganze Familie. Foto: Veranstalter

Aus diesem Anlass werden sich Ritter mit Lanzen und hoch zu Ross duellieren (jeweils um 13 und 16.30 Uhr). Das Turnier wird auf den weitläufigen Wiesen des Schlosses von Markttreiben mit Handwerk und Handel an mehr als 70 Ständen und Zelten begleitet. An zwei Schauplätzen spielen die Musikformationen des Mittelalters Irregang und Skalden, Gaukler und Narren vollführen Kunststücke und Artisten wie Walter von der Heide aus Innsbruck zeigen ihr Können.

Auch interessant: Das sind die Mittelaltermärkte in NRW

Für die Kleinsten kündigen die Veranstalter verschiedene Aktionen, historische Karussells und Theater an. Mit Feuer-Reitshows, Gauklern und Feuerspuckern klingen der Samstag- und der Sonntagabend jeweils ab 21 Uhr aus.

Mehr aus Moers und Umgebung? Gibt es hier.

Geöffnet ist das Schloss Lauersfort an der Lauersforter Straße 36 in Kapellen für die Ritterspiele am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, von 11 bis 22 Uhr; am Montag, 1. Mai, von 11 bis 19 Uhr. Eintrittskarten kosten 13 Euro für Erwachsene, für Kinder 6 Euro, für historisch gewandete Gäste 10 Euro. Familien zahlen nur für das erste Kind, für alle weiteren Kinder und Kinder im Vorschulalter ist der Eintritt frei.

Wir verlosen fünf Familien Tickets (je 1 Familienticket für je 2 Erwachsene und 2 Kinder). Schreiben Sie uns bis Mittwoch, 12 Uhr mit dem Stichwort „Ritter“ an lok.moers@nrz.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland