Moers: Schaufensterscheibe eingeschlagen, Elektronik geklaut

Moers. In der Nacht zu Donnerstag sind bisher unbekannte Täter in ein Ladenlokal am Königlichen Hof in Moers eingebrochen. Das haben sie erbeutet.

Einbrecher haben es in Moers auf Telefone abgesehen. In der Nacht zu Donnerstag sind Unbekannte in ein Mobilfunkgeschäft am Königlichen Hof eingebrochen.

Gegen kurz vor 2 Uhr haben die Täter die Schaufensterscheibe des Geschäftes am Neuen Wall eingeschlagen und aus dem Ladenlokal diverse Smartphones und Elektronikartikel gestohlen, wie die Polizei mitteilt.

Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen am Tatort übernommen. Diese dauern derzeit an. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02841-1710 zu melden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland