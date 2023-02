Abfallsammeltag Moers ruft wieder auf zum Frühjahrsputz in der Grafschaft

Ganz Moers ist im Sammelfieber: Von der Enni koordiniert werden wieder Abfallsammeltage stattfinden. Wer wann wo und wie mitmachen kann.

Moers: Am 11. März veranstaltet die Enni wieder einen Abfallsammeltag in Moers. Hierzu lädt die Enni Stadt & Service Niederrhein wie bereits in vergangenen Jahren Moerserinnen und Moerser ein, die Grafenstadt von sogenanntem wildem Müll zu befreien.

Sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen sind dabei willkommen, um im Stadtgebiet das erste Mal sei der Pandemie wieder auf die Suche nach achtlos weggeworfenem Unrat zu gehen. Bisher kamen dabei jährlich mehrere Tonnen Abfall zusammen. „Es kommt allerdings nicht auf die gesammelte Menge an, sondern auf das Zeichen, das wir alle gemeinsam setzen“, erklärt Claudia Jaeckel, die Koordinatorin der Aktion. Sie freut sich auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Die Abfallsammeltage kommen in der Grafenstadt seit 2007 gut an und finden im Rahmen der Initiative „Sauberes Moers“ statt. Meist helfen rund 1.000 Freiwillige dabei, tonnenweise wilden Müll einzusammeln und so zu einem besseren Stadtbild beizutragen, teilt die Enni-Unternehmensgruppe mit. Der wilde Müll, vom kleineren Unrat bis hin zu alten Autoreifen, sei dabei nicht nur ein Ärgernis, sondern ein echter Kostenfaktor. Denn Enni müsse die aufwendige Entsorgung über die Abfallgebühren finanzieren.

Dabei ließen sich sperrige Abfälle ganz einfach beim Kreislaufwirtschaftshof abgeben. „Alle Moerserinnen und Moerser sollten daher ein Interesse haben, das Thema in Angriff zu nehmen“, so Claudia Jaeckel. „Schon jetzt bedanke ich mich bei allen Freiwilligen, die wieder beim Abfallsammeltag mitmachen.“

Wie sie mitmachen können?

Alle Informationen zum Abfallsammeltag am 11. März sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf www.enni.de/abfallsammeltag.

Nach der Anmeldung klärt Enni die Details, wie das gewünschte Sammelgebiet, die Ausgabe von Müllsäcken und Handschuhen oder die Sammelstelle, an der der Müll später von der Enni abgeholt wird.

