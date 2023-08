Moers: Rollerfahrer flieht vor Polizei – Freund verrät ihn

Moers. Ein Rollerfahrer aus Neukirchen-Vluyn ist vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Ein Freund, den er grüßte, gab jedoch einen entscheidenden Tipp.

Einem 16-jährigen Neukirchen-Vluyner wurde seine Höflichkeit zum Verhängnis: Am Mittwochmorgen wollten Beamte der Autobahnpolizeiwache Moers den Rollerfahrer auf dem Parkplatz Mühlenstraße anhalten. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, verlangsamte der Jugendliche zunächst seine Geschwindigkeit und machte so den Anschein anhalten zu wollen. Unmittelbar vor der Kontrolle wendete der Rollerfahrer sein Fahrzeug jedoch und flüchtete über den Parkplatz in Richtung Berufskolleg.

Nach Angaben der Polizei soll er dabei einen Fußgänger gegrüßt haben. Die Polizisten hielten diesen kurzerhand an und befragten ihn nach den Personalien des Flüchtenden. Volltreffer! Der Fußgänger kannte den Flüchtenden, der wenig später im Berufskolleg in seiner Klasse angetroffen und gestellt werden konnte.

Dabei stellte sich heraus, dass der 16-jährige Neukirchen-Vluyner nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, so die Polizei. Ein Arzt entnahm ihm im Anschluss eine Blutprobe. Den 16-Jährigen erwarten nun Ermittlungsverfahren.

