Moers: Ridgeback-Kangal Rudi ist weg – Besitzer verzweifelt

Moers. Am Donnerstag ist der Ridgeback-Kangal-Mix Rudi verschwunden. Die Besitzer suchen ihn verzweifelt. Sie bitten: Wer Rudi sieht, möge sich melden.

Susanne Schellberg-Panzer ist verzweifelt. Seit gestern wird ihr Hund Rudi vermisst. Der Ridgeback-Kangal-Mix sollte eigentlich am Donnerstagmorgen gegen neun Uhr mit einem anderen Hund zusammen am Kastell ins Auto der Hundesitterin einsteigen; das Auto sollte gerade beladen werden. Dabei hat sich der sechseinhalb jährige Rüde wohl erschreckt und ist losgelaufen.

„Er ist zur Eschler-Kreuzung gelaufen“, berichtet die besorgte Hundebesitzerin. Wie sie weiter erzählt, ist Rudi dort leicht von einem Auto touchiert worden. „Seitdem gab es keine Sichtung mehr“, sagt Susanne Schellberg-Panzer. Sie und ihr Mann haben die vergangene Nacht im Auto am Kastell verbracht – in der Hoffnung, dass ihr Rudi den Weg dorthin zurück finden wird. Aber: Fehlanzeige. Dort herrscht angesichts des bevorstehenden Weihnachtsmarktes eine Menge Trubel.

Sie hat auch auf Facebook unter anderem in der Gruppe „Was ist los in Moers“ dazu aufgerufen, die Augen offen zu halten und Bescheid zu geben, sobald jemand den Ridgeback-Kangal sieht. Dort hat sich bereits eine große Anteilnahme entwickelt; Nutzer teilen ihre Beobachtungen. „Rudi ist sehr auf mich und meinen Mann fixiert“, sagt Schellberg-Panzer. Heißt: Der 53-Kilo-Hund würde sich eher verkriechen, als auf jemanden Fremden zuzugehen.

Am Nachmittag wollen die Schellberg-Panzers noch einmal eine größere Suchaktion starten. Für all jene, die Rudi womöglich zu Gesicht bekommen, gibt sie den folgenden Hinweis: „Man sollte ihn nicht beim Namen rufen.“ Dazu hat wohl auch die Hundenothilfe geraten. Zudem sollte man nicht versuchen, Rudi womöglich einzufangen. Wer Rudi irgendwo in Moers sieht, sollte sich dringend bei den Besitzern melden: 015770297763.

