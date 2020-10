Moers: Repelner überrascht Einbrecher in Nachbarhaus

Moers. Die Polizei sucht Zeugen zu Einbrüchen an der Holunderstraße und der Grubenstraße. Dort konnte ein Anwohner die Einbrecher verscheuchen.

Die Polizei in Moers sucht Zeugen, die etwas zu zwei Einbrüchen in Utfort und Repelen sagen können. Bereits am vergangenen Freitag verscheuchte ein Anwohner der Grubenstraße gegen 22.30 Uhr Einbrecher, die in das Nachbarhaus einsteigen wollten. Er brachte gerade den Müll heraus, als er den Lichtschein einer Taschenlampe am Haus des Nachbarn wahrnahm. Als er sich bemerkbar machte, sah er mehrere Unbekannte die Flucht ergreifen. Genaueres konnte der Anwohner aufgrund der Dunkelheit nicht sehen.

Zum anderen drangen Unbekannte in der Zeit von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus an der Holunderstraße ein. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchwühlten sie die Räume. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.