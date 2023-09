Moers: Rat in Krefeld hat über Stopp für Surfpark abgestimmt

Ähnlich wie in dieser Grafik könnte der Surfpark am Elfrather See aussehen.

Moers/Krefeld. Soll das umstrittene Projekt hinter der Moerser Stadtgrenze sofort gestoppt werden? Das Votum aus Krefeld ist eindeutig: So war das Ergebnis.

Der Rat in Krefeld hat am Mittwochabend in geheimer Abstimmung mehrheitlich gegen einen Verfahrensstopp für das umstrittene Surfpark-Projekt am Elfrather See unweit der Moerser Stadtgrenze gestimmt. Es wird also weiter geplant, eine endgültige Entscheidung für oder gegen das Projekt steht aber noch aus.

Den Antrag auf einen Verfahrensstopp des „vorhabenbezogenen Bebauungsplans“ hatten die Ratsgruppen der Freien Wähler, der Linken und die Einzelratsmitglieder Björna Althoff, Jan Hertzberg und Salih Tahusoglu gestellt. In der Sitzung stimmten 22 Ratsmitglieder für und 33 gegen den Stopp. Damit wurde der Antrag abgelehnt. Die Bürgerinitiative zur Erhaltung des Naherholungsgebietes Elfrather See (Biene) hatte im Vorfeld der Sitzung mehr als 10.000 Stimmen gegen den Surfpark gesammelt.

Der Surfpark am Elfrather See ist ein Projekt des Monheimer Unternehmens Elakari. Für rund 40 Millionen Euro sollen auf neun Hektar Fläche unweit der südlichen Moerser Stadtgrenze große Becken entstehen, die das Surfen möglich machen.

Rund 200.000 Besucherinnen und Besucher könnten das Angebot pro Jahr wahrnehmen, so die Schätzungen. Nicht wenige von ihnen dürften Straßen im Moerser Süden zur Anreise nutzen. Auf die erwartete höhere Verkehrsbelastung hat die Stadt Moers seine Nachbarstadt bereits aufmerksam gemacht.

