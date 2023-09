Moers: Raserprozess startet zum dritten Mal – war es Mord?

Moers. Bei einem illegalen Rennen raste ein Duisburger mit 105 km/h durch Moers, eine unbeteiligte Frau kam ums Leben. Nun muss er erneut vor Gericht.

Der Raserprozess wird am Dienstag, 12. September, vor dem Landgericht Duisburg neu verhandelt. Am Mittwoch, 13. September, wird der Prozess fortgesetzt. Bei einem illegalen Autorennen auf der Bismarckstraße in Moers war am Ostermontag 2019 eine unbeteiligte Frau ums Leben gekommen. Bei dem Zusammenstoß wurde bei dem Fahrzeug des Hauptangeklagten Kushtrim H. aus Duisburg eine Geschwindigkeit von 105 km/h festgestellt.

Im ersten Rechtsgang vor dem Landgericht Kleve war der Angeklagte noch wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, nach einer Revision ist der Tatbestand Mord gestrichen und die Freiheitsstrafe auf vier Jahre angepasst worden. Hierbei wurde der Angeklagte wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen mit Todesfolge verurteilt. Dieses Urteil hatte der Bundesgerichtshof im Februar dieses Jahres wegen Widersprüchen in der Begründung teilweise aufgehoben. Bei der nun bevorstehenden dritten Verhandlung in Duisburg steht erneut eine Verurteilung wegen Mordes im Raum.

