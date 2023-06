Moers: Rapper Massiv bei Imbiss-Eröffnung in der Innenstadt

Das Eröffnungsangebot bei „Baba’s Döner“ in Moers hatte es in sich.

Moers. 1-Cent-Döner und zwei Rapper: Die Aktion zur Eröffnung von Baba’s Döner in Moers war erfolgreich. Warum der Döner dort so besonders ist.

Hunderte Kinder und Jugendliche warteten bei schönstem Sonnenschein ganz geduldig in einer rund 50 Meter langen Schlange auf dem Gehweg vor einer Dönerbude. Der Grund? Die Eröffnungsfeier des neuen Dönerladens „Baba’s Döner by Massiv“. Inhaber Bilal Gold und Sedat Kucak, der Geschäftsführer der Franchise-Kette Baba’s Döner aus Berlin, haben sich für die Eröffnung eine ganz besondere Promo-Aktion einfallen lassen: Döner Kebab für 1 Cent das Stück und zwei anwesende Rapper, Massiv aus Berlin und Manuellsen aus Mülheim an der Ruhr. Beide Musiker sind mit dem Moerser Inhaber befreundet.

Für die Eröffnung warb Bilal Gold sogar gemeinsam mit Rapper Massiv in einem Kurzvideo auf der Social-Media-Plattform Tiktok - scheinbar mit Erfolg. Bereits vor dem Start der Aktion standen zahlreiche hungrige Gäste vor dem Geschäft und warteten auf ihren Einlass. Die Rapper Massiv und Manuellsen haben während der Eröffnungsfeier immer wieder vor dem Eingang des Imbisses gestanden und sich mit ihren jungen Fans fotografieren lassen.

Mehr Nachrichten aus Moers und Umgebung erhalten Sie hier.

Zeitweise 150 Leute vor dem Geschäft

Vorab hat Sedat Kucak ein Sicherheitskonzept mit der Stadt besprochen, wie der Geschäftsführer selbst mitteilt. Polizei und Ordnungsamt sowie Ordner, die das Franchise beauftragt hatte, regelten den Ein- und Ausgang im Geschäft und sorgten für die Sicherheit auf der Straße, erklärt Kucak. „Außerdem haben wir wegen der Hitze, die wartende Kundschaft vor dem Laden mit ausreichend Wasser versorgt“, ergänzt er. Auch Thorsten Schröder, Pressesprecher der Stadt Moers, spricht von einer „entspannten und positiven Stimmung vor Ort“. Während der Spitze der Veranstaltung hätten zwar 150 Personen auf dem Gehweg vor dem Laden gestanden, aber alles sei ordnungsgemäß verlaufen, versichert der Pressesprecher.

„Über tausend Döner gingen über die Theke“, sagt Sedat Kucak und auf diesen Ansturm sei man gut vorbereitet gewesen – sie hätten Fleisch für bis zu 1500 Portionen Döner vorrätig gehabt. Die Aktion lief bis abends um 21 Uhr. Der größte Andrang sei aber nach etwa vier Stunden vorüber gewesen, meint Bilal Gold.

Was den Döner so besonders macht

Was seinen Döner so besonders macht? „Es ist der Unterschied zwischen einem einfachen Drehspieß und einem richtigen Döner Kebab“, sagt Sedat Kucak. Es gibt sogar eine deutsche Lebensmittelverordnung, die vorschreibt, dass ein echter Döner Kebab nur so bezeichnet werden darf, wenn in dem Spieß maximal 60 Prozent Hackfleisch enthalten sind, andernfalls muss er als „Drehspieß“ bezeichnet werden. Laut Verordnung sei im besten Fall sogar nur am oberen und unteren Ende des Spießes eine dünne Schicht Hackfleisch, meint Kucak: „Das ist bei uns der Fall“, sagt er.

In Berlin gebe es hauptsächlich richtigen Döner Kebab, mit wenig Hackfleisch – in NRW sei das oft noch anders, meint der Geschäftsführer der Kette. „Mit dem Standort von Baba’s Döner in Moers haben wir nun ein Stück Berliner Esskultur in NRW“, fügt Rapper Manuellsen hinzu, der ebenfalls von dem Produkt überzeugt ist. Der eigentliche Preis für ein Döner Kebab bei Baba’s Döner in Moers liegt bei 6,90 Euro. Der Preis rechtfertige sich durch die hohe Qualität des Produktes, da sind sich Kucak und Gold einig und eine Kundin gibt den Betreibern recht: „Der Döner ist aber auch wirklich gut!“

Die neue Dönerbude „Baba’s Döner by Massiv“ befindet sich auf der Homberger Straße 81.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland