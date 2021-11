Moers: Radlerin verhindert Zusammenstoß, Autofahrer flüchtet

Moers. Die Polizei sucht in Moers einen Unfallflüchtigen. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch in der Stadtmitte. Eine Radfahrerin wurde verletzt.

Nach einer Unfallflucht sucht die Polizei den Fahrer einer dunklen Limousine. Der Autofahrer bog in der Stadtmitte am Mittwoch gegen 15.30 Uhr von einem Parkplatz nach rechts auf die Haagstraße ab. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Eine Fahrradfahrerin, die auf der Straße Richtung Amtsgericht unterwegs war, bremste stark, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie stürzte und wurde leicht verletzt. Der Autofahrer flüchtete vom Unfallort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 /171-0 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland