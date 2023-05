Moers: Radler bringt Radlerin zu Fall und fährt davon

Moers. Beim Überholen bringt ein Fahrradfahrer in Moers eine Radlerin (61) aus Duisburg zu Fall und verletzt sie. Dann fährt der Unbekannte davon.

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, an dem zwei Fahrradfahrer beteiligt waren.

Es geht um einen Vorgang, der sich bereits am Freitag zugetragen hat, wie die Polizei am Montag berichtet. Gegen 14.30 Uhr radelte eine 61 Jahre alte Duisburgerin – von der Moerser Innenstadt kommend – auf der Ruhrorter Straße. An der Düsseldorfer Straße bemerkte sie in Höhe der Brücke zur A 40 einen Radfahrer hinter ihr. Beim Überholen berührte er die linke Pedale der Frau, so die Polizei. Sie stürzte deshalb und verletzte sich leicht.

Nach einem kurzen Gespräch stieg der Mann wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Schwafheim davon. Ein Zeuge des Unfalls kümmerte sich anschließend um die 61-Jährige.

Beschreibung des unbekannten Radfahrers: 40 bis 50 Jahre alt, hat einen osteuropäischem Akzent, er trägt lockige, schulterlange Haare, sommerliche, sportliche Kleidung, ein T-Shirt mit einem Bandnamen, wahrscheinlich „Actomorrd“, dunkle, khakifarbene, kurze Hosen, dunkle Turnschuhe ohne Schnürsenkel. Er war auf einem Mountainbike unterwegs.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers unter Telefon 02841/171-0.

