Moers: Querdenker-Korso und Gegendemo enden friedlich

Moers. Durch Moers und Neukirchen-Vluyn ist Samstag ein Autokorso der „Querdenker“ gefahren. „Niederrhein gegen Rechts“ traf sich zur Gegendemonstration.

In Moers und Neukirchen-Vluyn gab es am Samstag gleich zwei öffentliche Versammlungen. Beide verliefen aus Sicht der Polizei ohne große Vorkommnisse.

Am Parkplatz der Eishalle an der Filder Straße trafen sich am frühen Nachmittag Anhänger von „Querdenken 284“. Dort starteten sie einen Autokorso durch Moers und Neukirchen-Vluyn, bei dem sich nach Angaben der Polizei 56 Fahrzeuge beteiligten. Beim letzten Mal waren es noch etwa 80.

Der Konvoi begann um etwa 13.45 Uhr und traf um 15.15 Uhr wieder an der Eishalle ein. Zuvor hatte es auf dem Parkplatz eine Kundgebung gegeben, bei der die Corona-Maßnahmen kritisiert wurden.

Etwa 40 Menschen demonstrierten gegen die „Querdenker“. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Nur wenige Meter weiter versammelten sich Anhänger der Gruppierung „Niederrhein gegen Rechts“. Dort wurden in einem stillen Protest Plakate gegen rechtes Gedankengut in Moers zur Schau gestellt. Dorthin gelangten die Gegendemonstranten mit einem Fahrradkorso, der am Königlichen Hof gestartet war. An der Versammlung beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 40 Personen.