Moers: Promi Detlef Steves gibt Straßenhund neues Zuhause

Moers Seit kurzem hat der Moerser TV-Star einen neuen Hund - „Opi“ aus Rumänien. Warum er ihn aufnehmen musste und wie seine anderen Hunde reagierten.

Promi Detlef Steves aus Moers ist wieder auf den Hund gekommen. Der beliebte TV-Star und Entertainer und seine Frau Nicole haben den vierzehnjährigen Mischling „Opi“ aufgenommen. Seit dem Wochenende lebt der betagte aber quicklebendige Vierbeiner in Moers. „Die erste Nacht war kurz“, sagt „Deffi“ Steves in den sozialen Netzwerken.

Im Gespräch mit der NRZ berichtet Steves, wie er und Nicole auf „Opi“ aufmerksam geworden sind: „Die ,Notfellchen Rumänien‘ haben über ,Opi‘ berichtet. Wir haben dann zunächst versucht, ihn zu vermitteln, uns dann aber entschieden, ihn bei uns aufzunehmen.“ Wie die „Notfellchen Rumänien“ berichten, sei der Rüde von „Menschen gepeinigt“ und auf der „Straße entsorgt“ worden. Weiter heißt es: „Er war einer dieser Hunde, die uns schlaflose Nächte bereiteten. Wohin mit ihm, wenn wir nicht rechtzeitig vor dem Winter ein Zuhause für ihn finden?“

Das ist Detlef Steves neuer Hund „Opi“. Foto: NRZ

Dieses neue Zuhause hat „Opi“ jetzt bei Nicole und „Deffi“ in Moers gefunden - und er trifft auf gute Gesellschaft. Zum Haushalt des gefragten TV-Stars gehören schon länger zwei weitere Hunde. Die Bulldogge „Kai-Uwe“ ist mit 13 Jahren fast so alt wie „Opi“, der zehnjährige Chihuahua „Minki“ ist auch nicht mehr der Jüngste. Deshalb nennt Steves die drei Hunde jetzt liebevoll „Rentnerbande“. Vor ein paar Wochen ist bei „Kai-Uwe“ eine Krankheit festgestellt worden, doch Steves beruhigt im NRZ-Gespräch: „Es geht ihm schon wieder besser.“

Seit diesem Wochenende gesellt sich zu „Kai-Uwe“ und „Minki“ nun also auch „Opi“. Die ersten Begegnungen in der neuen Umgebung sind für den kleinen, dunkelhaarigen Vierbeiner gut verlaufen. Ein Video zeigt, wie Steves und „Opi“ miteinander spielen. Bei jetzt drei Hunden in einem Haushalt lässt sich allerdings schon erahnen, dass nicht alles reibungslos über die Bühne geht, das ist auch bei Nicole und Detlef nicht anders.

„Der Beziehungsstatus zwischen ,Kai-Uwe‘ und ,Opi‘ ist kompliziert“, berichtet „Deffi“ in den sozialen Netzwerken. Doch das sind keine Probleme, die sich nicht lösen ließen, schließlich brauchen richtig gute Beziehungen ja immer Zeit. Und die wollen Nicole und Detlef ihrem neuen Hunde-Trio geben. „Ich habe tolle Leute um mich herum, die mir da helfen. Wir sind ja keine Hunde-Experten“, sagt Steves.

„Opi“ fühlt sich wohl im Hause Steves. Foto: NRZ

Apropos Hunde-Experten: Gut möglich, dass „Kai-Uwe“, „Minki“ und „Opi“ schon bald eine Rolle im Fernsehen spielen. Wie Steves berichtet, könnte der anerkannte Duisburger Hunde-Experte Martin Rütter in seiner RTL-Show „Die Unvermittelbaren“ über das Leben der drei Vierbeiner in Moers berichten. Steves: „Wie die drei jetzt zusammenfinden, ist auf jeden Fall eine spannende Sache.“ Bei den „Notfellchen Rumänien“ ist die Freude über „Opis“ neues Zuhause allerdings jetzt schon groß, sie schreiben: „Wir danken Detlef und Nicole von ganzem Herzen, denn unser Kleiner hat die beiden getroffen, nämlich mitten ins Herz.“

