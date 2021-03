Moers: Privates Testzentrum startet Montag in der Altstadt

Moers. Zwei Apotheken bieten ab Montag Schnelltests nach Anmeldung an. Kostenlos ist das Angebot noch nicht, weil weiterhin die Testverordnung fehlt.

Bürgerinnen und Bürger in Moers haben ab Montag, 8. März, die Möglichkeit, sich in der Altstadt auf Corona testen zu lassen. Die Adler Apotheke hat gemeinsam mit der Apotheke am Neumarkt ein privates Testzentrum für Covid-19-Schnelltestungen auf die Beine gestellt. In der Passage des Ärztehauses „Medizin Moers“ zwischen dem Neumarkt und der Kirchstraße ist das ehemalige Café Doc-In umgewidmet worden.

Von 9.30 bis 16 Uhr ist es dort nach vorheriger Online-Terminbuchung möglich, sich mittels eines medizinischen Antigen-Schnelltestes auf eine Covid-19-Infektion testen zu lassen. Das Testergebnis sowie ein darüber ausgestelltes Zertifikat werde im Nachgang kontaktfrei per E-Mail übermittelt, kündigen die Apotheken an. Kostenlos ist dieser Service allerdings noch nicht. Momentan zahlt man für den Schnelltest 28 Euro.

Solange die Testverordnung nicht vorliege, könne man die Tests auch nicht kostenlos anbieten, sagt der Moerser Apotheker Dr. Simon Krivec

Da trotz Ankündigungen von den vergangenen Wochen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz und Bundesregierung vom vergangenen Mittwoch noch keine neue TestVerordnung (TestV) veröffentlicht sei, sei eine kostenlose Testung derzeit noch nicht möglich. „Wenn wir Klarheit über den Ablauf und die Abrechnung der für die Bürgerinnen und Bürger angekündigten kostenfreien Schnelltestungen haben, werden wir selbstverständlich unser Angebot anpassen“, so Apotheker Dr. Simon Krivec.

Damit wolle man Bürgerinnen und Bürgern sowie kleineren Unternehmen in der Altstadt die Möglichkeit geben, schnell und unkompliziert die Testungen ihrer Mitarbeiter durchführen zu lassen. In vielen Fällen seien partielle Öffnungen oder das Angebot einzelner Dienstleistungen an einen Schnelltest gebunden.

Unter der Adresse www.adlerapotheke-moers.de ist eine direkte Terminbuchung möglich. Ebenso werden bei Bedarf auch die Öffnungszeiten des Testzentrums ausgeweitet.