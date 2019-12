Moers. Weil beim Trickbetrug die Zahlen in die Höhe schnellen, wollen Polizei und Sparkasse am Niederrhein jetzt aufklären. Es gibt immer neue Maschen.

Moers: Polizei und Sparkasse kämpfen gegen Trickbetrüger

Die Polizei im Kreis Wesel und die Sparkasse am Niederrhein kämpfen jetzt gemeinsam gegen Trickbetrüger. „Klüger gegen Betrüger“ heißt eine Broschüre, die darstellt, wie man sich vor solchen Angriffen schützen kann. In den vergangenen Jahren sind die Fälle von Trickbetrug dramatisch angestiegen.

Betroffen sind vor allem ältere Menschen, wie Rüdiger Kunst, Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde berichtet: „Seniorinnen und Senioren sind hilfsbereit und oftmals arglos gegenüber Fremden. das nutzen Betrüger schamlos aus.“ Nach Darstellung von Kunst hat sich die Anzahl solcher Fälle im Kreis Wesel drastisch erhöht: 300 Straftaten 2017, 1000 Straftaten 2019 und bisher mehr als 1500 Straftaten in diesem Jahr.

Dabei geben sich die Täter zum Beispiel als Enkel oder gute Freunde der Opfer, in einigen Fällen aber auch als Polizisten aus. „Das ärgert uns natürlich besonders. Wer einen solchen Anruf bekommt, sollte sofort auflegen und dann über die 110 die Polizei informieren, sagt Kunst. Er nennt die Täter „Verbrecher“ und spricht beim Trickbetrug von „organisierter Kriminalität, die auch ihre Wurzeln im Ausland haben kann“.

Weitere Maschen der Betrüger seien zum Beispiel falsche Gewinnversprechen oder so genannte Schockanrufe. In jedem Fall werden die Opfer erheblich geschädigt. Beim so genannten Enkeltrick ist ein jüngerer Fall bekannt, bei dem 12.000 Euro übergeben wurden. Bei einem Trickbetrug in der Region aus dem Jahr 2018 ist laut Rüdiger Kunst ein sechsstelliger Betrag abhanden gekommen.

Die Probleme sind auch in Moers bekannt

Grund genug also, um zu handeln, wie auch Giovanni Malaponti findet. Der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse am Niederrhein ist mit dem Thema durchaus vertraut: „Viele dieser Betrügereien landen bei uns. Wenn wir das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt, sprechen wir die Kundinnen und Kunden auch an.“

Eine weitere Masche schildert Mario Wellmanns, Abteilungsleiter Medialer Vertrieb bei der Sparkasse am Niederrhein: „Großer Schaden kann auch entstehen, wenn Trickbetrüger sich als Mitarbeiter von IT-Firmen ausgeben und so das Online-Sparkassenkonto ausspionieren und die Opfer schädigen.“

Die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“ liegt ab sofort in allen Geschäftsstellen der Sparkasse am Niederrhein und in den Polizeidienststellen Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg und Xanten sowie in Alpen und Sonsbeck kostenlos aus. Online als pdf über: www.sparkasse-am-niederrhein.de