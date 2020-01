Einbruch Moers: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Büro

Moers. Unbekannte schlugen am späten Donnerstagabend die Scheibe eines Büros an der Römerstraße ein und lösten einen Alarm aus.

Die Polizei in Moers sucht Zeugen, die etwas zu einem Einbruch sagen können, der sich am späten Donnerstagabend an der Römerstraße ereignete. Unbekannte Täter lösten dort um 23.42 Uhr einen Einbruchalarm aus, weil sie die Fensterscheibe eines Büros einschlugen.

Am Tatort fanden Beamte ein Brecheisen und einen Einweghandschuh. Ob die Einbrecher etwas mitnahmen, ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/171-0 entgegen.