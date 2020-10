Moers: Polizei sucht Exhibitionisten

Moers. Ein Mann zeigte sich am Freitag an der Essenberger Straße einer Frau in schamverletzender Weise. Er trug eine Latzhose.

Ein unbekannter Mann zeigte sich am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Essenberger Straße einer 57-Jährigen aus Kempen in schamverletzender Weise. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß und hatte kurze, schwarze Haare sowie einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer Latzhose.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.