Moers: Polizei findet vermissten 76-jährigen Mann wieder

Moers. Der an Alzheimer erkrankte Mann war von seiner Frau als vermisst gemeldet worden. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot – und hatte Erfolg.

Mit einem Großaufgebot suchten am Mittwoch Polizistinnen und Polizisten in Moers nach einem vermissten Mann. Hierbei unterstützten auch Kolleginnen und Kollegen aus Wesel, Dinslaken und Duisburg die Polizei in Moers sowie zahlreiche Taxiunternehmen und Linienbusfahrer. Auch Suchhunde forderten die Polizisten an.

Der Vermisstenfall war am frühen Mittwochabend bekannt geworden, wie die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel mitteilte. Gegen 18.20 Uhr erschien die Ehefrau eines 76-Jährigen auf der Dienststelle und meldete ihren Mann als vermisst. Er war bereits seit 16.30 Uhr abgängig und zu Fuß unterwegs. Die Ehefrau machte sich berechtigte Sorgen, da sich ihr Mann aufgrund seiner Alzheimererkrankung zeitlich und örtlich nicht orientieren konnte.

Die umfangreiche Absuche der Innenstadt und der angrenzenden Ortsteile führte dann gegen 19.45 Uhr zum Erfolg. Ein Hinweis, der Gesuchte könnte sich möglicherweise an einer Tankstelle im Moerser Stadtteil Scherpenberg aufhalten, bestätigte sich. Der 76-Jährige konnte wohlbehalten zu seiner Familie zurückgebracht werden, so die Polizei.

