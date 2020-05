Moers: Polizei fasst dritten mutmaßlichen Tankstellenräuber

Moers/Kamp-Lintfort. Mitte April hatte die Polizei die ersten mutmaßlichen Täter der Tankstellenüberfälle gefasst. Jetzt meldet sie eine dritte Festnahme in Moers.

Die Überfälle auf Tankstellen hatten die Menschen seinerzeit in Atem gehalten, jetzt meldet die Polizei eine dritte Festnahme. Als die Staatsanwaltschaft Moers zusammen mit der Ermittlungskommission der Kriminalpolizei zuletzt am 15. April die Festnahme einiger Tatverdächtiger veröffentlicht hatte, war klar, dass trotz des Erfolges der Deckel der Akte noch lange nicht geschlossen werden konnte, da es weitere Tatbeteiligte gab.

Vor allem blieb zunächst im Verborgenen, bei wem es sich um den Dritten im Bunde handelte, der zusammen mit einem 19-jährigen und einem 17-jährigen Moerser der weitere Drahtzieher der Überfälle war. Diese Überfälle, unter anderem auf Tankstellen in Moers und Kamp-Lintfort, hatten für großes Aufsehen in der Bevölkerung gesorgt.

Der Modus Operandi sowie die Beschreibung der Täter waren fast immer identisch: Meistens betraten drei Unbekannte den Kassenbereich und forderten von den Angestellten in bedrohlichem Ton Geld. Dabei hielt ein Täter eine schwarze Schusswaffe oder ein Messer in Richtung der Mitarbeiter, die gerade hinter dem Kassentresen standen. Nachdem sie Beute gemacht hatten, flüchteten sie unerkannt.

24 Tage später konnten die Ermittler um Sonderstaatsanwältin Gloria Umlauf und Kommissionsleiter Ingo Patt nun den Dritten im Bunde festsetzen: Einen 16 Jahre alten Jugendlichen, der ebenfalls aus Moers stammt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging auch gegen ihn ein Haftbefehl. Ein Ermittlungsrichter hat ihn daraufhin geradewegs in die Justizvollzugsanstalt geschickt, teilt die Polizei mit.

Über drei Wochen weitere akribische Ermittlungsarbeit, Spurensicherung und Vernehmungen liegen hinter den Beamtinnen und Beamten. „Uns war von Anfang an klar, dass wir noch nicht am Ende sind und es eine Frage der Zeit ist, wann wir den Dritten im Bunde schnappen“, sagt Kriminalhauptkommissar Ingo Patt. 24 Tage später dann die Quintessenz des guten Zusammenspiels und der vielen Arbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei: Der weitere Raubtatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.