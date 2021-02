Moers: Polizei erwischt gesuchten Mann in eindeutiger Pose

Moers. Der 43-jährige hielt einen Schirm vor dem Oberkörper und Taschentücher in der Hand. Weitere gefundene Gegenstände lassen Straftaten vermuten.

Einen per Haftbefehl gesuchten Duisburger erwischte die Polizei in Moers zufällig in der Nacht auf Freitag. Im Vorbeifahren fiel einer Streife gegen 0.10 Uhr an der Klosterstraße ein Unbekannter auf einer Parkbank auf. Er hielt einen Regenschirm vor dem Oberkörper und Papiertaschentücher in der Hand. Auf seinem Oberschenkel lag ein Smartphone. Als die Beamten auf ihn zuliefen, versuchte der Mann, hastig seine Hose zu schließen. Die Beamten stellten fest, dass gegen den 43-Jährigen ein Haftbefehl vorlag und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung seiner Sachen fanden sie neben Drogen einen Schraubendreher, ein Cuttermesser und Handschuhe, außerdem Schminkpinsel, zwei Scheibenwischblätter, einen Messerblock und Reifendruckluftfüller. Die Gegenstände wurden laut Polizei sichergestellt, da der Verdacht nahe liege, dass die Gegenstände aus Diebstählen stammen oder Straftaten damit begangen worden sein könnten. Neben den Anzeigen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Drogenbesitzes könnten noch weitere auf den 43-Jährigen zukommen.

