Moers: Philip Leuchtenberg ist Unternehmer des Jahres

Moers. Philip Leuchtenberg hat sich mit seiner Firma Pixelnerds in Moers auf Social Media und Marketing spezialisiert. Warum er dafür nun geehrt wurde.

Philip Leuchtenberg, Gründer und Geschäftsführer der Firma Pixelnerds, wurde von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion in Moers (MIT) als Unternehmer des Jahres geehrt. Die Ehrung erfolgte im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, bei der Leuchtenberg für seine Arbeit, seinen Unternehmergeist und seine Hingabe an die Entwicklung von Pixelnerds ausgezeichnet wurde.

Die Laudatio hielt Julia Zupancic, Vorsitzende der CDU Moers. In ihrer Rede betonte sie, dass Philip Leuchtenberg sich die Auszeichnung durch die innovativen Projekte, die er bisher mit seinem Team umgesetzt hat, mehr als verdient hat. „Diese Auszeichnung würdigt seine herausragenden Leistungen im Bereich Social Media und Marketing sowie seinen Beitrag zur Wirtschaft“, so Zupancic. „Pixelnerds hat als ein neues Unternehmen in Moers in kurzer Zeit die Aufmerksamkeit der Branche auf sich gezogen und sich als führender Akteur im Bereich Social Media und Marketing etabliert. Mit innovativen Strategien und kreativen Ansätzen hat Philip Leuchtenberg das Unternehmen auf den Weg zum Erfolg geführt.“

Moerser Unternehmer des Jahres lobt das Engagement seiner Mitarbeiter

Pixelnerds hat sich einen Namen gemacht, indem es Unternehmen dabei unterstützt, ihre Online-Präsenz zu stärken und ihre Marken durch Social Media und Marketing-Strategien zu fördern. Das Unternehmen hat nicht nur lokale Kunden, sondern auch nationale Anerkennung für seine Arbeit erhalten.

„Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Anerkennung meiner Arbeit, sondern auch eine Anerkennung des gesamten Teams bei Pixelnerds“, betont Leuchtenberg. „Unser Erfolg wäre ohne ihr Engagement und ihre Kreativität nicht möglich gewesen.“

Zu den Gratulanten gehörten neben dem gesamten Vorstand der MIT Moers, im speziellen vertreten durch Jörn Becker, 1. Vorsitzender, und Jutta Gerwers-Hagedorn, 2. Vorsitzender, auch Landrat Ingo Brohl und Petra Kiehn, Fraktionsvorsitzende der CDU.

Die Moerser Firma Pixelnerds bietet eine breite Palette von Dienstleistungen

Zusätzlich zu den ausgezeichneten Leistungen im Bereich Social Media und Marketing bietet Pixelnerds auch eine breite Palette von Dienstleistungen, darunter Webseitenerstellung, Suchmaschinenoptimierung und Bannerwerbung. Diese Dienstleistungen haben laut MIT dazu beigetragen, dass Pixelnerds zu einem ganzheitlichen Anbieter für Unternehmen geworden ist, die ihre Online-Präsenz maximieren möchten.

Die Ehrung von Philip Leuchtenberg als Unternehmer des Jahres sei ein Beweis für sein Engagement für Innovation und Exzellenz in der Geschäftswelt. Die MIT betont: „Sein Erfolg und sein Beitrag zur Wirtschaft machen ihn zu einem Vorbild für aufstrebende Unternehmer und Geschäftsleute.“

