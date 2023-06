Moers: Pedelec-Fahrerin kollidiert mit Pkw - schwer verletzt

Moers. Auf einem Radweg in Moers kam es am Montagabend zu einer Kollision zwischen Fahrradfahrerin und Autofahrer. Die Frau wurde schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Filder Straße ist am Montagabend eine 67-jährige Frau aus Moers schwer verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Fahrrad, auf dem linken Radweg der Filder Straße in Richtung Boltenschütt unterwegs, wie die Polizei berichtete. Ein 70-jähriger Autofahrer wollte von einer Seitenstraße auf die Filder Straße, in Richtung Venloer Straße abbiegen, heißt es weiter.

Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenprall. Die 67-Jährige verletzte sich dabei schwer am Kopf. Sie trug während der Fahrt keinen Fahrradhelm. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur stationären Behandlung in ein Moerser Krankenhaus. Laut Angaben des Notarztes bestehe keine Lebensgefahr.

