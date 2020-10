Moers: Onlinediskussion nach Bericht über Maskenpflicht

Moers. Der NRZ-Berichterstattung über Maskenpflicht in der Innenstadt setzte im Internet eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Verordnung in Gang.

Wie unüberbrückbar die Differenzen zwischen Maskengegnern und -befürwortern mittlerweile sind, ist bereits bekannt. Besonders gut war dies auch nach einem NRZ-Bericht über die neue Verordnung in Moers zur Tragepflicht von Masken in der Innenstadt sichtbar. Kaum war der Bericht am Sonntag online gegangen, gingen auch die Diskussionen über Sinn und Unsinn einer solchen Verordnung los. Besonders kontrovers wurde in der Facebook-Gruppe „Was ist los in Moers...“ darüber diskutiert.

Während manche sich über einen scheinbaren Massengehorsam ausließen („Wenn einer sagt hüpft auf einem Bein, dann macht ihr das auch“) oder lieber Onlineshopping ankündigten, als in der Innenstadt Maske zu tragen, sprach sich der Großteil für eine Maskenpflicht aus.

Einige warfen Maskenverweigerern vor, kein Verantwortungsgefühl für andere zu besitzen, ignorant zu sein und nur an sich zu denken. „Es geht nicht um mich, sondern um uns!“, schrieb ein User unter anderem. Ein anderer fragte, ob „ein kleines bisschen Rücksicht zu viel verlangt“ ist. Und eine Teilnehmerin schlug Maskenverweigerern vor, „doch bitte im Bedarfsfall auch auf medizinische Hilfe“ zu verzichten. „Das wäre sozial und empathisch.“

Andere wiederum fragten, was Masken draußen eigentlich ganz genau bewirken sollten. Zumindest dann, wenn der Mindestabstand eingehalten werde.

130 Kommentare kamen so zusammen. Eine Annäherung beider Lager konnte der Masken-Diskurs allerdings nicht erreichen. Von Verschwörungstheorien blieb die Diskussion unterdessen verschont.