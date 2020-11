Moers: Online-Aktion gegen den Notstand in der Altenpflege

Am Mittwochnachmittag versammelten sich Vertreter der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und der Gewerkschaft Verdi vor dem Willy-Brandt-Haus in Moers-Repelen . Dies geschah im Rahmen des Buß- und Bettages, welcher vor 25 Jahren als bundesweiter Feiertag abgeschafft wurde. Dadurch sollte die Mehrbelastung für Arbeitgeber durch die Beiträge zur neu eingeführten Pflegeversicherung ausgeglichen werden. Der Ursprung des Tages war es, Notstände aufzuzeigen. Passend also, dass dieser als zentraler Aktionstag der Altenpflege genutzt wird – einem Bereich, in dem es unverkennbar Probleme gibt. Aufmerksamkeit soll nun die Aktion „#GemeinsameSache“ erwecken.

Unter diesem Titel wurden Pflegekräfte am 18. November dazu aufgerufen, über die sozialen Medien in Videos über ihre Arbeitsbedingungen und Wünsche zu informieren. Daraus will die Verdi-Bundesverwaltung einen Film erstellen. Dieses Vorhaben unterstützt Bernd Riekemann, Vorstandsmitglied des Awo-Kreisverbandes Wesel: „Es darf keinen Dissens zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern geben. Dafür sind die Probleme zu akut.“

Verdi: Bundesweit fehlen 120.000 Pflegekräfte

Die Pflegeversicherung habe dringenden Reformationsbedarf. Dieser zeigt sich für Verdi-Sprecherin Dagmar Acosta Navarro darin, dass die Kosten für einen Pflegeplatz die Durchschnittsrente deutlich übersteigen: „Senioren werden so zu Taschengeldempfängern von ihren Angehörigen – ein unwürdiger Zustand.“ Zum Personalmangel zeige ein Gutachten, auf welches sie sich beruft, dass 36 Prozent der bundesweit benötigten Stellen nicht besetzt seien. Das entspricht etwa 120.000 fehlenden Pflegekräften.

Diese alarmierende Lage werde durch Corona noch verschlimmert. „Wir fühlen uns von der Gesundheitspolitik im Stich gelassen“, mahnen Patrick Zäch und Mohamed Charafi. Dies machen die beiden Betriebsratsmitglieder des Willy-Brandt-Hauses an mangelnder Kommunikation und „wildem Aktionismus“ fest.

Kritik an der Gesundheitspolitik wächst

„Da wird Schaufenster-Politik betrieben, die den Schein wahren soll, sich für die Altenpflege einzusetzen“, findet Hajo Schneider, Vorsitzender des Awo-Ortsvereins Moers. Um den Notstand in der Altenpflege anzugehen, fordern Awo und Verdi gemeinsam eine solidarisch finanzierte Pflegegarantie. Durch diese sollen Pflegekosten steuerlich als Gesellschaft getragen werden. Zudem seien verpflichtende Tarifverträge unabdingbar. „Nur so kann der sehr erfüllende Pflegeberuf wieder zu einem attraktiven Berufsbild werden“, resümiert Acosta Navarro.