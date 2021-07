Moers: Ölspur sorgt für Stürze im Kreisverkehr

Moers. Zwei Männer gerieten am Samstag auf der Dr.-Berns-Straße bei der Einmündung in den Kreisverkehr auf eine Ölspur und verletzten sich dabei.

Die Polizei in Moers sucht den Verursacher einer Ölspur an der Einmündung Dr.-Berns-Straße/Rheurdter Straße, die am Wochenende für zwei Stürze verantwortlich war. Wie die Polizei berichtet, verletzten sich am Samstagnachmittag gegen 15.05 Uhr zwei Moerser: Ein 63-jähriger Kradfahrer sowie ein 18-jähriger Fahrradfahrer stürzten im Kreisverkehr und erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei sucht jetzt den Verursacher der Ölspur und bittet Zeugen, sich unter 02841/1710 zu melden.

