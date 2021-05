Moers: Notinseln für Kinder jetzt auch per App erreichbar

Die Aktion Notfallinsel gibt es schon seit 2014 in Moers. Sie kann Kindern in Not- und Gefahrensituationen schnell helfen – jetzt auch per App.

Moers. Ab sofort ist in den App-Stores die Notinsel-App kostenlos erhältlich. Mit der App können Kinder bis zu zehn wichtige Telefon-Nummern direkt anrufen. Auch die Polizei kann mit zwei Klicks angerufen werden.

SCI:Moers-Geschäftsführer Frank Liebert: „In Moers sind wir seit 14 Jahren Notinsel-Standort und damit Teil des größten Kinderschutzprojekt im öffentlichen Raum in Deutschland. Hier in Moers engagieren sich aktuell 70 Notinseln und haben eine offene Tür für Kinder in Not- und Gefahrsituationen und bei kleinen Problemen.“ Seit 2002 steht das Kinderschutzprojekt bundesweit für den Schutz von Kindern und die Gestaltung der sicheren Wege zur Schule oder nach Hause.

Die nächste Notinsel ist nicht weit entfernt

Die Kinder sehen bei Verwendung der App in ihrem Umkreis von 2,5 Kilometern die nächsten Notinseln und können sich sogar dahin navigieren. Teilnehmende Geschäfte führen bereits oder erhalten in diesen Tagen einen Zusatzaufkleber mit QR-Code, der neben dem eigentlichen Notinsel-Aufkleber angebracht wird. Damit können Passanten direkt zur Webseite www.notinsel.de und damit auch zum SCI-Standort sowie den Notinsel-Geschäften gelangen.

