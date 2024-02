Moers: Noch ein Wohnmobil gestohlen – Zeugen gesucht

Moers Schon wieder haben bislang unbekannte Täter ein Wohnmobil in Moers gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

Nach dem Diebstahl eines Wohnmobils in Moers sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Behörde mitteilt, haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag, 13. Februar, auf Mittwoch, 14. Februar, zwischen 22 und 8.45 Uhr das Wohnmobil eines 50-jährigen Moersers entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Kirchweg abgestellt.

Bei dem gestohlenen Wohnmobil handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke „Sunlight Cliff 640“ in Weiß. Kennzeichen: MO-TO989. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Diebstahl sowie zum Verbleib des Fahrzeugs machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

Es ist das zweite Mal in kurzer Zeit, dass ein Wohnmobil in Moers gestohlen wurde. Bereits am Dienstagmorgen, 13. Februar, kam es zu einem Diebstahl in Moers-Eick.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland