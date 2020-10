Moers: Neun neue Stolpersteine gegen das Vergessen

Moers. Am Mittwoch, 7. Oktober, werden neun weitere Stolpersteine in Moers verlegt. Diesmal mit einer erstmaligen Neuerung.

Seit 2013 wurden im Stadtgebiet von Moers 101 Stolpersteine verlegt, um an die Opfer der Gräueltaten der Nationalsozialisten zu erinnern. Am Mittwoch, 7. Oktober, wird diese Zahl um neun weitere Gedenksteine steigen. Dann nämlich wird Künstler Gunter Demnig wieder neue Mahnmale verlegen.

Eröffnet werden die Verlegungen im Beisein von Bürgermeister Fleischhauer und mit musikalischer Untermalung von Tom Gerstenberger an der Homberger Straße 342. Dort wird unter Anwesenheit zweier Urenkelinnen ein Gedenkstein für Gustav Grünewald, der dort ein Lokal betrieb, angebracht. Grünewald fiel den sogenannten „Euthanasie-Morden“ zum Opfer. Dabei handelt es sich um die systematische Ermordung von Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen.

Insgesamt fünf Stolpersteine werden für Opfer der Krankenmorde verlegt

Mit einem Stolperstein wird ebenfalls an Ignatz Wozniak (Donaustr. 32), Gertrud Coblenz (Karlstr. 86), Johann Schürmann (Schmale Str. 2) und Ernst Hartmann (Beuthener Str. 1) gedacht. Sie wurden ebenso Opfer der Krankenmorde des NS-Regimes. Die drei Letztgenannten wurden im Zuge der „Aktion T4“ ermordet, mit der in Heil- und Pflegeanstalten Platz für Lazarette geschaffen wurde. Dies erfolgte durch die „Verlegung“ der Menschen in zentrale Einrichtungen, wo diese am selben Tag ermordet wurden.

Zudem werden an der Homberger Str. 13 für die Familie Isaacson erstmals vier Stolpersteine für jüdische Bürger verlegt, die, obwohl sie nicht ermordet wurden, dennoch schwer zu leiden hatten, indem sie ihre gesamte Existenz verloren. Koordiniert wird die diesjährige Stolpersteinlegung von Rita von Vangerow-Hauffe und Renate Irle vom Verein „Erinnern für die Zukunft“ sowie von Heidi Nüchter-Blömeke von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit.

Mitgewirkt hat auch Bernhard Schmidt, Vorsitzender von „Erinnern für die Zukunft“. Er arbeitet aktuell an der NS-Dokumentationsstelle - einer Dauerausstellung im Alten Landratsamt. Da alle Daten im Moerser Stadtarchiv 1945 von den Nazis verbrannt worden seien, stecke große Arbeit in diesem Projekt, so Schmidt. Gleiches gelte auch für die Suche nach Krankenakten der Opfer, da viele damals vernichtet oder gefälscht wurden, wie die Initiatoren berichten. Dennoch würden auch in Zukunft weitere Stolpersteinverlegungen durchgeführt, um gegen ein Vergessen vorzugehen.

Alle Verlegungen, an denen sich auch viele Schulen aus Moers und Rheinberg mit kreativen Beiträgen beteiligen, sind, sofern dies durch Corona möglich ist, für alle Interessierten und Anwohner öffentlich zugänglich.