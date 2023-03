Auch das Aktivbad Solimare in Moers ist in den Osterferien länger geöffnet.

Freizeit Moers/Neukirchen-Vluyn: So öffnen die Bädern in den Ferien

Moers/Neukirchen-Vluyn. Wann die Bäder während der Osterferien in Moers und Neukirchen-Vluyn öffnen und wie Enni die Badegäste am Ostersonntag ins Solimare locken will.

Der Schul- und auch der Vereinssport legen in den Osterferien eine Pause ein. Deshalb will die Enni Sport & Bäder für ihre Bade- und Saunagäste in Moers und Neukirchen-Vluyn die Öffnungszeiten im Sportpark Rheinkamp, im Aktivbad im Solimare und Freizeitbad mit Ferienbeginn ausweiten.

Bereichsleiter Benjamin Beckerle wird dabei auch an den Osterfeiertagen immer eines der Bäder öffnen. „Nachdem es im Vorjahr gut ankam, wird es am Ostersonntag auf dem dann geöffneten Freibadgelände des Solimare zwischen 12 und 16 Uhr wieder eine kostenlose Ostereiersuche als besondere Aktion geben.“

Das Aktivbad Solimare wird Enni in den Ferien gegenüber der Schulzeit an sechs zusätzlichen Tagen für Badegäste öffnen. Die Anlage im Freizeitzentrum Solimare ist an fast allen Ferientagen jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet, bleibt nur am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen.

Lesen Sie auch:Die Hunde-Beach-Party im Solimare

Das Frühschwimmangebot gibt es in der Ferienzeit in Moers dagegen nur in Rheinkamp, werktags immer von 6.30 Uhr bis 8 Uhr. Das Hallenbad Moerser Norden öffnet dann zudem jeweils von 17 bis 21.30 Uhr, am Ostersamstag- und -sonntag von 10 bis 17 Uhr. Auch hier bleibt die Anlage am Karfreitag und am Ostermontag geschlossen.

Auch im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn sollten Besucher die geänderten Ferienzeiten beachten. Die Anlage bleibt am 3. April komplett geschlossen, danach ist sie werktags stets durchgehend von 6 bis 20.30 Uhr geöffnet. Über die Ostertage ist sie nur am Ostersonntag geschlossen. Karfreitag, Ostersamstag und Ostermontag können Gäste die Anlage ebenso wie am darauffolgenden Wochenende jeweils von 9 bis 17 Uhr nutzen. Die hier integrierte Sauna öffnet für Gäste außer am ersten Ferienmontag jeweils werktags von 9 Uhr bis 22 Uhr und an den Feiertagen von 10 Uhr bis 18 Uhr. Ein Erlebnis für die jüngsten Badegäste: An beiden Feriensamstagen gibt es im Freizeitbad für Kinder bis 14 Jahren zwischen 15 und 17 Uhr den beliebten Spielenachmittag.

Nach den Osterferien gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten und Benjamin Beckerle blickt dann schon wieder auf die Sommersaison in den Enni-Freibädern. Die soll bei schönem Wetter schon Anfang Mai beginnen.

Für den Osterferienspaß gibt es Eintrittskarten und stets aktuelle Informationen auch zu Eintrittspreisen in der Sauna auf www.enni.de.

