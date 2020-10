Moers/Neukirchen-Vluyn: Radomski tritt wieder zu Wahl an

Moers/Neukirchen-Vluyn/Krefeld. Die Bundestagsabgeordnete für Moers, Neukirchen-Vluyn und Krefeld hat am Montag angekündigt, dass sie wieder zur Wahl antritt. Sie hat Ziele.

Kerstin Radomski will es nochmal wissen: Die CDU-Bundestagsabgeordnete möchte im kommenden Jahr ihre dritte Legislaturperiode für die Wahlkreise Wesel II und Krefeld II antreten. Die Standverbandsvorstände aus Neukirchen-Vluyn und Moers haben sich bereits für Radomski ausgesprochen, auch in Krefeld genießt die 45-Jährige große Unterstützung. Am 26. Oktober soll sie bei der Aufstellungsversammlung offiziell nominiert werden.

Ihr Ziel für die kommende Bundestagswahl ist klar: Radomski setzt auf das Direktmandat für ihren Wahlkreis. 2013 hatte noch das SPD-Urgestein Siggi Ehrmann die Nase vorn gehabt, seinerzeit war die Krefelderin in den Bundestag nachgerückt. 2017 hatte sie gegen die SPD-Kandidatin Elke Buttkereit aus Neukirchen-Vluyn mit 36,82 Prozent den Wahlkreis direkt gewinnen können.

Die ersten drei bis vier Jahre seien Lehrjahre gewesen, sagte Kerstin Radomski am Montag bei einem Pressegespräch. Sie möchte an das anknüpfen, was sie in der laufenden Periode begonnen hat. „Mir ist es wichtig, dass unsere Heimat in Berlin gehört wird und unsere Anliegen dort auch umgesetzt werden“, heißt es.

