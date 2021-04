Julia Zupancic will im Wahlkreis Moers und Neukirchen-Vluyn für die CDU in den Landtag.

Politik in Moers Moers/Neukirchen-Vluyn: Julia Zupancic will in den Landtag

Moers. Über ein Jahr vor der Landtagswahl hat sich Julia Zupancic entschlossen: Sie will nach Düsseldorf. Gründe für die Entscheidung gibt es mehrere.

Julia Zupancic will in den nordrhein-westfälischen Landtag. Die Moerser CDU-Fraktionsvorsitzende gab am Freitag ihre Kandidatur bekannt. Die Wahlen sind voraussichtlich im Mai 2022. Ein wichtiger Punkt ist laut einer Mitteilung von Zupancic der Zuspruch von Bürgerinnen und Bürgern und aus ihrer Partei gewesen.

Julia Zupancic: „In den vergangenen Wochen und Monaten bin ich immer wieder darauf angesprochen worden, dass ich für die Anliegen der Menschen in Moers und Neukirchen-Vluyn eine sehr gute Vertreterin im Düsseldorfer Landtag sein würde. Dies geschah sowohl aus der Führung der CDU Moers heraus, als auch durch viele Mitglieder der Partei sowie Bürgerinnen und Bürger aus Moers und Neukirchen-Vluyn.“

Zupancic verspürt Rückenwind aus der Kommunalwahl

Zupancic ist seit vergangenem November Vorsitzende der CDU-Fraktion im Moerser Rat. Die CDU ist dort die größte Fraktion, die Mehrheit hat jedoch eine Bündnis aus SPD, Grünen, Grafschaftern, Linken und der Partei. Zupancic hatte bei der Kommunalwahl 2020 den Wahlbezirk Meerbeck-Ost mit knapp 31 Prozent gewonnen: „Mit dem Rückenwind der vergangenen, sehr erfolgreichen Kommunalwahl, mit meinem direkt gewonnenen Ratsmandat in einem Wahlkreis, in dem dies die CDU bisher noch nie geschafft hat, mit den Erfahrungen aus sieben Jahren Ratstätigkeit und dem gelungenen Start der aktuellen CDU-Fraktion Moers unter meiner Führung, ist es folgerichtig, nun den nächsten Schritt zu gehen.“

Die Verbindung aus Fraktionsvorsitz und Landtagsabgeordneter sei eine gute Kombination, um mehr für die Region zu erreichen. Für sie sei Politik keine One-Man-Show, sondern immer Teamleistung für die Bürgerinnen und Bürger, für die Bedürfnisse der Stadtgesellschaft und für eine wirtschaftliche Entwicklung im Zusammenspiel mit verantwortlichem Umgang mit Mutter Erde.

Seit 2011 in der CDU, seit 2014 im Moerser Rat

Zupancic ist verheiratet und Mutter einer Tochter. Sie ist selbstständige Diplom-Ökonomin. In die CDU trat sie 2011 ein und gehört seit 2014 dem Rat der Stadt Moers an. Dort etablierte sie sich in kürzester Zeit als Vorreiterin für eine – laut Mitteilung – moderne, bürgernahe und ökologische Stadtentwicklung und wurde im Jahr 2016 in der Nachfolge von Ute-Maria Schmitz umwelt- und planungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Moers und stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Seit 2020 ist sie zudem Mitgliederbeauftragte des CDU Kreisverbandes Wesel und wurde als Delegierte für den Landesparteitag der CDU gewählt.

Julia Zupancic soll am 12. Mai in einer Wahlversammlung der CDU als Kandidatin bestätigt werden. Man arbeite gerade an einem Konzept für eine Präsenzveranstaltung. Bei der vergangenen Landtagswahl 2017 hatte Ibrahim Yetim (SPD) im Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn deutlich vor dem jetzigen Landrat Ingo Brohl (CDU) gewonnen. Yetim gehört dem Landtag seit 2010 an.

