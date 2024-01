Ein neues Gesundheitszentrum eröffnet auf dem Campus der Stiftung Bethanien in Moers.

Medizin Moers: Neues Gesundheitszentrum vor Start – was es bietet

Moers Ein neues medizinisches Zentrum eröffnet in Moers. Auch einige bekannte Arztpraxen ziehen zum Bethanien-Campus. Was sich für Patienten ändert.

Die Eröffnung des neuen Gesundheitszentrums auf dem Campus der Stiftung Bethanien bietet Patientinnen und Patienten neben gebündelter medizinischer Expertise vor allem schnelle und kurze Wege. Das schreibt die Moerser Klinik in einer Mitteilung an die Redaktion. Auch die Praxen des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Bethanien Moers sind ab dem 1. Februar 2024 in dem neuen Areal zu finden.

Das MVZ als fachübergreifende Einrichtung, die verschiedene medizinische Schwerpunkte abdeckt, biete Patientinnen und Patienten ein breit aufgestelltes Ärzteteam sowie die Möglichkeit, Diagnostik und Therapie spezifisch auf die jeweiligen individuellen Bedürfnisse auszurichten, heißt es weiter in der Mitteilung. Am alten Standort auf der Homberger Straße 92 verbleibt ab dem 1. Februar das ambulante Operationszentrum des Medizinischen Versorgungszentrums, während die weiteren Praxen in einem Teil des Neubaus auf der Bethanienstraße 15a zu finden sind.

Neues Gesundheitszentrum in Moers: Arztpraxen verlegen ihren Sitz zum Bethanien-Campus

Neben der Praxis für Allgemeinmedizin und der Kinderarztpraxis zählen dazu die Praxis für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Proktologie, die Praxis für Gefäßchirurgie, die Praxis für Herzchirurgie und die Praxis für Anästhesiologie sowie das Angebot für Ästhetische Medizin. Außerdem verlegt die Frauenarztpraxis am Standort Moers-Rheinkamp ihren Sitz in das neue Gesundheitszentrum.

Der Vorstand der Stiftung Bethanien Dr. Ralf Engels gemeinsam mit Dr. Petra Hinsenkamp, Leitung des Medizinischen Versorgungszentrums, die ab dem 1. Februar mit der Patientenversorgung im neuen Gesundheitszentrum startet. Foto: Krankenhaus Bethanien Moers

Dr. Petra Hinsenkamp, Leitung des Medizinischen Versorgungszentrums, freut sich über den neuen Standort: „Das Gesundheitszentrum bietet uns und unseren verschiedenen Praxen jede Menge Vorteile.“ Das Arbeiten nach hochmodernen Standards könne künftig in modernen Räumlichkeiten mit entsprechender Ausstattung stattfinden. „Wir haben hier mehr Möglichkeiten, um unsere Patientinnen und Patienten zu versorgen – auch durch die unmittelbare Nähe zum Krankenhaus Bethanien.“

Diesen Aspekt unterstreicht auch der Vorstand der Stiftung Bethanien Moers Dr. Ralf Engels: „Die Lage des Gesundheitszentrums ist unsere Basis, um hervorragende Medizin an einem Ort anzubieten. Gerade vor dem Hintergrund einer zunehmenden Ambulantisierung von medizinischen Leistungen ist das Zentrum unser Weg, um die neuen Strukturen und Ansprüche bestmöglich zu bedienen.“

