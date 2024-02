Moers: Neues aus der Herzmedizin - Hier gibt es die Infos

Moers Das Moerser Krankenhaus St. Josef und das Herzzentrum Duisburg laden ein. Experten stellen aktuelle Behandlungsmöglichkeiten vor. Ort und Zeit.

Informationen über neue Entwicklungen in der Herzmedizin gibt es am kommenden Mittwoch, 7. Februar. Trotz der Erschwernisse in den Jahren der Corona-Epidemie hat es in der Herzmedizin gerade in den letzten Jahren enorme Fortschritte gegeben, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses St. Josef. Seit mehr als 20 Jahren besteht am St. Josef Krankenhaus Moers eine enge Zusammenarbeit der Klinik für Kardiologie mit der Herzchirurgie des Herzzentrums Duisburg. In einer gemeinsamen Veranstaltung möchten Dr. Stefan Schickel und Prof. Dr. Jochen Börgermann (Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie Herzzentrum Duisburg) interessierte Zuhörer nun über neueste Entwicklungen der Herzmedizin informieren.

„So konnte etwa die Prognose der Herzschwäche durch den Einsatz neuer Medikamente sowohl bei Menschen mit reduzierter Herzleistung, z.B. nach einem Herzinfarkt als auch bei Patient:innen mit sogenannter diastolischen Herzschwäche z.B. bei langjährigem Bluthochdruck signifikant verbessert werden,“ berichtet Dr. Schickel.

Durch die nichtinvasive Bildgebung des Herzens mittels Kardio-CT und Kernspintomographie des Herzens können am St. Josef Krankenhaus auch seltene Herzerkrankungen diagnostiziert werden. Herzklappenfehler können zunehmend durch interventionelle Verfahren mittels Herzkatheter-Eingriff behandelt werden, ohne dass ein operativer Eingriff notwendig wäre, teilt das Krankenhaus mit.

Undichte Herzklappen können mit einem „Clip“ per Herzkatheteruntersuchung wieder dicht gemacht werden. Diese Fälle werden im Herz-Team mit den Herzchirurgen gemeinsam besprochen. Die Zugangswege zum Herzen durch den Brustkorb werden immer kleiner, die „Schlüsselloch“ -Technik kann demnach bei vielen Patienten als schonendes Verfahren bei Herzklappen – und Bypass-Operationen von den Herzchirurgen angeboten werden.

Professor Börgermann wird zudem über „die faszinierenden Möglichkeiten der robotischen Chirurgie“ bei Herzklappenerkrankungen und Bypass-Chirurgie berichten. Das Herzzentrum Duisburg ist eines der ersten Zentren in Deutschland, an denen dieses robotische Operieren bereits zum Einsatz kommt.

Die beiden Kardiologen berichten über die vielfältigen Möglichkeiten moderner Kardiologie und Herzchirurgie und die immer engere Zusammenarbeit beider Fächer. „Gerne beantworten wir im Anschluss die Fragen der Teilnehmer:innen“, so der Chefarzt. Die Veranstaltung wird von der Deutschen Herzstiftung unterstützt und findet am Mittwoch, 7. Februar, von 16 bis 18 Uhr im Bistro Auszeit (Veranstaltungsraum im Untergeschoss des St. Josef Krankenhauses Moers) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

