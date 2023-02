Moers: Neuer Vorstoß für Kinder- und Jugendparlament

Rückblick: Im September 2019 setzten sich Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future in Moers für mehr Klimaschutz ein.

Moers. Das Thema ist nicht neu, aber immer noch aktuell: Warum sich SPD und Grafschafter jetzt für ein Kinder- und Jugendparlament einsetzen.

In Moers sollen Kinder und Jugendliche mehr Einfluss bekommen. Dafür machen sich die SPD und die Wählergemeinschaft „Die Grafschafter“ jetzt stark – und greifen damit ein Thema auf, das bereits 2019 eine große Rolle spielte.

Zunächst meldete sich an diesem Dienstag Hanna Gewinner, jugendpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Moers: „Wo Kinder und Jugendliche in das politische und institutionelle Geschehen eingebunden werden, eröffnen sich ihnen vielfältige Handlungs- und Lernfelder. Sie gewinnen dabei Erfahrungen in Lebenswelten, die früher für die Einflussnahme junger Menschen wenigzugänglich waren.“

Deshalb fordert SPD-Ratsherr Harald Hüskes in einem Antrag an den Jugendhilfeausschuss, die Stadtverwaltung zu beauftragen „Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln, die eine echte Mitwirkung und Mitgestaltung ermöglichen“. Am Ende soll, so Hüskes, etwas herauskommen, das „offen, projektbezogen und der dynamischen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen gerecht“ wird.

Junge Moerserinnen und Moerser mischen sich ein, hier ein Foto von der Fridays-for-Future-Demo im November 2019 vor dem Rathaus. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Nicht einmal einen Tag nach dem SPD-Antrag, stellten die Grafschafter ihren Antrag für ein Kinder- und Jugendparlament vor. „Die Bewegung ,Fridays for Future’ zeigt, wie wichtig und notwendig es ist, Kinder und Jugendliche in politische Entscheidungsprozesse einzubinden. Plattformen, die es ermöglichen, sich einzubringen und mitzuwirken, wie zum Beispiel ein Kinder- und Jugendparlament, sind daher anzubieten. Möglich sind auch projektbezogene Vorhaben, wie zum Beispiel die ökologische und barrierefreie Stadt(teil)gestaltung“, schreibt der Fraktionsvorsitzende Claus Peter Küster.

Dass SPD und Grafschafter ähnliche Anträge aber keinen gemeinsamen stellen, liegt an den neuen Konstellationen im Moerser Rat. Bis Ende 2022 bildeten beide Fraktionen zusammen mit Grünen, Linken und „Die Partei“ ein Mehrheitsbündnis. Das Bündnis ist inzwischen zerfallen, stabile Mehrheiten gibt es zurzeit nicht.

Die Idee, Kinder und Jugendliche in lokale Entscheidungsprozesse einzubinden, ist nicht neu. Zuletzt hatte die Bewegung „Fridays for Future“ 2019 in Moers unter anderem dafür gesorgt, dass die Stadt nach einer Ratsentscheidung den Klimanotstand ausgerufen hatte. Protestaktionen der Bewegung hatten bis zu 400 Teilnehmende mobilisiert, darunter auch viele Ratsmitglieder und Bürgermeister Christoph Fleischhauer.

Auf Fleischhauers Vorschlag wurde Ende 2021 ein „Forum Klima, Umwelt, Naturschutz“ ins Leben gerufen. „Das Forum bietet insbesondere Jugendlichen die Chance, an Entscheidungsprozessen unmittelbar teilzunehmen“, heißt es dazu auf der Internetseite der Stadt. Es tagt bis zu dreimal im Jahr, die erste Sitzung in diesem Jahr ist am 1. März, 16 Uhr im Ratssaal im Rathaus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland