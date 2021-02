Moers: Neuer Partner beim Projekt gegen sexualisierte Gewalt

Moers. Der SCI:Moers und die Berufskollegs gewinnen den Stadtsportverband als Partner für die Präventionsarbeit. Jetzt kommt der nächste Schritt.

Zu einem Fachaustausch trafen sich am Dienstag die Vertreter des Stadtsportverbandes Moers und die Abteilung schulbezogene Jugendhilfe des SCI:Moers. Anlass war das Projekt, das der SCI:Moers gemeinsam mit den Berufskollegs der Erzieherausbildung in den zurückliegenden Monaten zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt entwickelt hat.

Andreas Bögner, Vorsitzender des Stadtsportverbandes Moers und die Vorstandsmitglieder Beate Mühlenkamp-Themann, und Rolf Nussbaum nahmen die Einladung des SCI-Geschäftsführers Frank Liebert dankend an.

Andreas Bögner: „Ein wichtiges Anliegen“

„Gerade auch für uns im Sport ist es ein wichtiges Anliegen, Vorkehrungen gegen sexuelle Gewalt zu treffen und mit Präventionsarbeit die Vereine zur Mitarbeit in diesem Themenkomplex zu ermutigen“, erläuterte Bögner die Intention des SSV laut einer Mitteilung des SCI:Moers.

Stefanie Coßmann, Fachbereichsleitung der schulbezogenen Jugendhilfe beim SCI stellte die Projektidee vor und warb auch für die Ausleihe der Präventionskoffer durch die Sportvereine. „Das Thema ist so wichtig und braucht zum Schutz unserer Kinder viele Akteure, die sich hier vernetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir neben Schule und Kindergärten auch die Sportvereine in das Bündnis bekommen,“ fasste Frank Liebert das Ergebnis laut Mitteilung zusammen.

Ein nächster Schritt wird jetzt in Richtung Präventionsnetzwerk bei der Stadt Moers sein, mit dem der SCI eine gemeinsame Veranstaltung planen will, um weitere Bündnispartner zu sensibilisieren und für die Mitarbeit an dem Projekt zu gewinnen.

