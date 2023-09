Moers: Neuer Kalender mit historischen und seltenen Fotos

Moers. Die „Moerser Ansichten 2024“ zeigen wichtige und kuriose Bilder der Stadtgeschichte. Wo der limitierte Kalender erhältlich ist und was er kostet.

Wer immer schon mal wissen wollte, wie es war, als einst ein schwerer Kohlenzug in der Steinstraße aus den Gleisen sprang oder wie es bei einer Autorallye um 1901 zuging, findet Antworten im neuen Kalender „Moerser Ansichten 2024“. Erneut hat der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV) ihn herausgegeben. „Es ist der zehnte“, sagt der Vorsitzende Peter Boschheidgen bei der Vorstellung im Moerser Schloss.

Die zwölf historischen Bilder hat Heimatforscher und Vorstandsmitglied Dr. Wilfried Scholten sorgfältig ausgewählt und mit Texten versehen. Wobei er auf seinen eigenen Fundus, auf das Moerser und das Kreis Weseler Archiv sowie auf Bilder von Mitglied Gregor Böse zurückgriff. „Der Kalender gibt unter anderem Einblicke in das gesellschaftliche Leben vor über 100 Jahren“, sagt Boschheidgen.

Neuer Kalender über Moerser Geschichte: Monatsseiten zeigen Rallye und Heiratskäfig

Wie das März-Blatt mit einem Foto von 1901, das Scholten im Kreisarchiv Wesel aufstöberte. Da sind drei Oldtimer zu sehen, die Besitzer sitzen neben ihren Herrenfahrern und posieren stolz. Auch andere „Herrschaften“ haben sich aufs Bild gedrängt. „Das war eine Rallye, eine Sternfahrt nach Moers“ sagt Scholten. Damals habe es nur Nummernschilder am Heck der Autos gegeben. „Es war streng verboten, schneller als mit 15 km/h durch den Ort zu rasen“, erklärt der Forscher lächelnd. „Und in der Zeitung stand, man müsse die Autofahrer dringend vor den Fußgängern schützen, weil diese völlig unkontrolliert über die Straßen liefen.“

Im August zeigt der Kalender den so genannten Heiratskäfig. Da spielen um 1910 fein gekleidete Damen und Herren Tennis auf einem Lehmplatz im damaligen Lustgarten, heute Schlosspark. 47 Mitglieder hatte der „Lawn Tennisclub Mörs“. „Vor allem waren es Fräulein. Und weil ein hoher Drahtzaun die Anlage umschloss, nannten die Moerser die Anlage Heiratskäfig“, weiß Scholten.

„Moerser Ansichten 2024“: Neuer Kalender in Buchhandlungen erhältlich

Ein Blickfang ist auch die Szene mit dem riesigen, entgleisten Kohlenzug mitten in der Steinstraße nahe der einstigen Conditorei Voorgang gegenüber des Altmarkts. Das Foto fand der Forscher im Stadtarchiv Moers. „Das war am 6. Mai 1920. Die große Uhr zeigt fünf vor 12 an“, berichtet Scholten. Der Unfall habe großes Aufsehen und großen Ärger bei den Moersern erregt. „Die Züge und die Straßenbahnen fuhren ja direkt an den Fenstern und Schaufenstern vorbei. Sie machten Lärm und Dreck. Ein Vorschlag lautete übrigens, wegen der Gefahr sollten die Züge am besten nachts verkehren…“ Noch bis 1924/’26 ratterten die Kohlenzüge mitten durch die Innenstadt.

Der Kalender „Moerser Ansichten 2024“ finde mit seiner Auflage von 750 Exemplaren einen guten Anklang, berichtet Schatzmeister Frank Heinrich. „In den Moerser Buchhandlungen gibt es schon im Sommer Anfragen danach. Er hat inzwischen einen festen Platz in vielen Moerser Haushalten.“ Das Exemplar kostet 9,95 Euro. Überschüsse kommen den Projekten des GMGV zugute.

