Moers: Neuer Bergbau-Kalender zeigt viele historische Fotos

Moers. Es gibt eine neue Auflage des Glückauf-Kalenders über die Moerser Bergbau-Geschichte. Welche Bilder zu sehen sind und was ihn so besonders macht.

Trotz ihres ländlichen Charakters ist die Geschichte der Region untrennbar mit dem Bergbau verbunden. Wie man beim Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV) längst weiß. Um die Erinnerung an die prägende Ära wach zu halten, gibt der Verein nun zum zweiten Mal einen Kalender zum Thema Bergwerke heraus: Glückauf 2024 – Bergbau am Niederrhein, so der Titel, vorgestellt jetzt in der Fördermaschinenhalle des Denkmals Schacht IV.

Hauptakteur ist unzweifelhaft Vereinsmitglied André Thissen. Er begann seine bergmännische Laufbahn 1965 als Lehrling auf Diergardt und verfügt mit geschätzten 10.000 Fotos von Industrieanlagen inzwischen über eines der größten Archive zum Thema. Er suchte auch diesmal aus seinem Fundus die 12 Kalenderblätter aus, schrieb zusammen mit GMGV-Mitglied Hans Gerd Lamers die Texte und sorgte ebenfalls mit Lamers für das Layout.

Wilfried Scholten, Fotograf André Thissen, Yurdakul Cantimür und Frank Reinert (von links) zeigen den neuen Glückauf-Kalender 2024 in Moers. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das besondere des Kalenders aus Moers: Er erscheint auch auf Türkisch

Ein ehemaliger Bergmann ist auch Yurdakul Cantimür, der die Texte zusammen mit Yilmaz Tirpan ins Türkische übersetzte. Cantimür erklärt: „Er ist professioneller Dolmetscher. Ich wollte nicht, dass sich bei der Übersetzung womöglich Fehler einschleichen. Den Kalender sehen sicher auch Fachleute.“ GMGV-Pressesprecher Jürgen Stock unterstreicht: „Meines Wissens nach ist dies der einzige Kalender seiner Art, der zweisprachig ist.“

Das Ergebnis der Mühen kann sich sehen lassen. Gleich mit vier historischen Fotos ist die Anlage Rheinpreussen vertreten. Friedrich-Heinrich ist auf drei Bildern zu sehen, Niederberg auf zwei Fotos. Rossenray Kamp-Lintfort, Diergardt und Mevissen sind auf jeweils einem Kalenderblatt abgebildet.

Welche ungewöhnlichen Bilder im neuen Kalender zu sehen sind

Wobei einige Monatsblätter herausstechen. Wie beispielsweise der April. Da posieren gut gelaunte Lehrlinge, jeder mit einem Hammer, hinter dem Schild „Mein erster Lehrtag, 1.4. 54“. Kulisse ist das Bergwerk Friedrich-Heinrich, noch ohne den heute so bekannten Förderturm. Das Foto ist ungewöhnlich, weil es sonst keine Menschen auf den Bildern gibt; was sich bei den folgenden Projekten aber wohl ändern könnte, wie Thissen bekundet.

Beeindruckende Zahlen dazu: Ab 1952 wurden in Lintfort 2,2 Millionen Tonnen Kohle jährlich gefördert, 8200 Mann standen dafür in Lohn und Brot. Ein Hingucker auch der November: Da steht 1955 vor der imposanten Kulisse Pattberg in Repelen ein kleiner vierrädriger Zeitzeuge, ein runder DKW mit fein verchromtem Kühlergrill und netten Kulleraugen.

Moerser Glückauf Kalender ist in örtlichen Buchhandlungen erhältlich

Dr. Wilfried Scholten und Frank Heinrich vom GMGV unterstreichen, dass der Kalender ausschließlich durch ehrenamtliches Engagement entstanden sei. „Wir als Verein tragen nur die Druckkosten“, so Schatzmeister Heinrich. Der Kalender ist in einer 750er Auflage erschienen, kostet 9,95 Euro und ist in örtlichen Buchhandlungen erhältlich. Der erste Bergbaukalender 2022 war ausverkauft, der aktuelle solle ähnlichen Erfolg haben. Der Erlös komme dem Museum Schacht IV zugute, merkt Scholten an.

Das Archiv André Thissens stammt zu 80 Prozent aus dem Nachlass des verstorbenen Moersers Dieter Thiel, der Thissen seine riesige Sammlung an Industrie-Fotografien vom Niederrhein bis ins Ruhrgebiet vermachte. Zu 20 Prozent habe er sein Archiv auch selbst zusammengetragen, teils stammten die Bilder von Privatleuten, sagt der Sammler. Thissen war bis zur Schließung des Bergwerks West (Friedrich-Heinrich) im Jahr 2013 als Bergmann aktiv.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland