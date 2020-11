Moers: Neue Kita soll 2021 öffnen – es gibt freie Plätze

Moers. Das Kinderhaus Rasselbande wird am Bethanien-Krankenhaus gebaut. Es gibt noch freie Plätze, Moerser Familien können sich vormerken lassen.

Noch in diesem Jahr sollen in Moers die Bauarbeiten für eine neue, betrieblich unterstützte Kindertageseinrichtung auf dem Gelände des Krankenhauses Bethanien beginnen. Voraussichtlich zum 1. August 2021 können dort bis zu 90 Kinder in fünf Gruppen betreut werden, wie die Stadt Moers jetzt mitteilt.

Die Kooperationsunternehmen Kinderhaus Rasselbande, Krankenhaus Bethanien und Krankenhaus St. Josef sowie das Unternehmen Die Pflege – Ambulanter Pflegedienst haben bis jetzt 21 Kinder zur Aufnahme gemeldet.

So funktioniert die Vormerk-Liste

Es sind also noch einige Plätze frei. Moerser Familien können für ihre Kinder online über www.kinderhaus-rasselbande.de/standorte/moers/einen Kita-Platz vormerken lassen.

Die heutige Geschäftsführerin des Kinderhauses, Angelika Kirstein, gründete nach Angaben der Stadt im Oktober 1995 in Castrop-Rauxel zunächst eine Elterninitiative, die später in eine gemeinnützige GmbH umgewandelt wurde. Deren Kernangebot ist ein, so die Stadt, flexibles Betreuungskonzept, für welches das Kinderbildungsgesetz die rechtliche Grundlage bildet. Das Buchungssystem im Kinderhaus Rasselbande spreche vor allem berufstätige Eltern an.

So könne zum Beispiel ein nicht voll ausgeschöpftes Stundenkontingent angespart und bei Mehrbedarf eingesetzt werden. Wie das Kinderhaus im Internet mitteilt, können aufgrund zusätzlicher Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen des neuen Kinderbildungsgesetzes Familien bei einem 25- oder 35-Stunden-Vertrag jeweils bis 28,5 oder 38,5 Stunden Betreuung in Anspruch nehmen – ohne, dass sich dies auf den Elternbeitrag auswirke.

Von den 90 Betreuungsplätzen sind 25 für Kinder unter drei Jahren vorgesehen, 15 Plätze stehen in der Spontanbetreuung zur Verfügung. Von den 90 Plätzen werden laut Anbieter zu Beginn 30 Plätze von Mitarbeitenden aus den Kooperationsunternehmen genutzt.

Die Öffnungszeiten im Kinderhaus Rasselbande sind montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, eine Samstagsbetreuung ist nach Angaben der Kita auf Anfrage möglich.

Kontakt Kinderhaus Rasselbande: Bethanienstraße 21, 47441 Moers, 02305 / 639 70 20 , Fax: 02305 / 639 70 21, E-Mail: moers@kinderhaus-rasselbande.de.