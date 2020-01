Moers: Neue Evangelische Gemeinde setzt auf Gemeinsamkeit

Seit einer Woche gibt es sie offiziell, die Evangelische Gemeinde Rheinkamp. Und am heutigen Mittwoch tagt der Bevollmächtigtenausschuss der zusammengeschlossenen Gemeinden Repelen, Utfort, Meerbeck und Eick erstmals. „Dabei geht es unter anderem um die Besetzung der Ausschüsse wie beispielsweise dem Bau-, Finanz- oder Jugendausschuss“, schilderte Pfarrer Thorsten Kämmer anlässlich des jüngsten Pressegesprächs. Teilnehmer waren neben Superintendent Wolfram Syben auch die Pfarrerinnen und Pfarrer Dorothea Mathies, Barbara Weyand und Ulrich Weyand. „Die Gründung war ein langer, aufwendiger Prozess. Nun wollen wir gemeinsam in die Zukunft gehen“, kommentierte der Superintendent. 10.000 Moerser gehören der neuen Gemeinde an.

Ausschuss trifft vorerst die wichtigen Entscheidungen

Bis zur Wahl des neuen Presbyteriums am 28. Februar 2021 wird der Ausschuss, der aus Vertretern der vier bisherigen Presbyterien und den Pfarrerinnen und Pfarrern besteht, die nötigen Entscheidungen treffen. Wer im neuen Presbyterium ab 2021 agieren soll, entscheide sich im kommenden Herbst, erläuterte Syben.

Ein wesentlicher Punkt für den Zusammenschluss sei die Reduzierung der Pfarrerstellen von einst sechs auf demnächst drei Stellen gewesen, erklärte Pfarrerin Barbara Weyand. Was eine Aufgabenteilung erfordere. Danach betreue Pfarrer Thorsten Kämmer die Konfirmanden. Für die Schulen und den Schulgottesdienst sei Dorothea Mathies zuständig. Ulrich Weyand kümmere sich um die Senioren und die Altenheime, sie selbst sei zuständig für die drei Kindergärten. Schon länger sei es üblich, dass die Pfarrer gemeindeübergreifend Gottesdienste hielten. Dorothea Mathies merkte an: „Wir erleben so auch die große Vielfalt in der Gemeinde.“

Neues Logo lehnt sich an Rheinkamper Wappen an

Wichtig bei den über fünf Jahre reichenden Vorbereitungen sei gewesen, die Gemeindeglieder mitzunehmen. Der Name Rheinkamp sei vor allem bei den jungen Leuten gut aufgefasst worden, sagte Kämmer. „Sie besuchen ja das Schulzentrum Rheinkamp.“

Das neue Logo der Gemeinde lehnt sich an das Rheinkamper Wappen mit seinem Rauten an. Das neue Siegel zeigt vier Herzen und ein Kreuz. Neu ist auch das gerade erschienene Mitteilungsorgan der Gemeinde, das Rheinkamper Kirchenecho im Zeitungsformat.

Zusammengehen wollten ab 2021 auch die Gemeinden Moers, Kapellen und Schwafheim, berichtete Syben. Der gemeinsame Name stehe noch nicht fest. Ähnliche Bestrebungen gebe es im Duisburger Westen.