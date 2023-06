Moers: Neue Demenz-WG geplant - was das Konzept vorsieht

Das Wohnhaus an der Römerstraße in Moers soll laut Plänen bald eine Demenz-WG beherbergen.

Moers. In Moers-Asberg entsteht eine neue Wohngemeinschaft für Demenzkranke. Es soll ein familiäres Umfeld geschaffen werden. Wann die Eröffnung ist.

Unter dem Motto „Gemeinsam mitten im Leben“ soll im Moerser Stadtteil Asberg eine Wohngemeinschaft für demenziell erkrankte Menschen entstehen. Die Wohnwerk West GmbH will eigens dafür ein Gebäude umbauen.

„Das Objekt ist gekauft, die Pläne vom Architekturbüro liegen vor, jetzt starten wir mit der Umsetzung“ teilt Patrick Schürhoff, Geschäftsführer des Unternehmens, mit. Nach einem Jahr Planung soll in einem Bestandsgebäude eine Demenz-WG für bis zu 12 Personen auf rund 400 Quadratmetern Grundfläche eingerichtet werden. Dieses integrative Wohnkonzept ist eine Alternative zum klassischen Altenheim und setzt auf eine intensivere Betreuung, ein familiäres Sozialumfeld und umfangreiche Mitwirkungsmöglichkeiten der Angehörigen.

Ziel sei es, den demenzkranken Bewohnern ein Wohnumfeld zu bieten, das dem bisherigen häuslichen Umfeld so ähnlich wie möglich ist. Zudem ist in der neuen Wohnform eine weitaus selbstbestimmtere Lebensweise möglich, als in traditionellen Heimen. Die Bewohner werden rund um die Uhr betreut, nehmen aktiv und weitestgehend selbstbestimmt am Alltag in der WG teil und werden in die täglichen Prozesse, wie das Zubereiten der Mahlzeiten einbezogen, um die kognitiven und motorischen Fähigkeiten zu trainieren und den fortschreitenden Prozess der Demenz zu verzögern. Um die Pflege kümmert sich ein Pflegedienst, der im Gegensatz zur Pflege in Heimen von den Angehörigen selbst bestimmt wird, was maßgeblich für den hohen Grad an Selbstbestimmung und Einflussnahme ist.

Jedem Bewohner steht ein individuell eingerichtetes Zimmer zur Verfügung. Wohn- und Aufenthaltsräume, sowie Küche und barrierefreie Bäder teilen sich die Bewohner. „Die Eröffnung ist für Anfang 2024 geplant. Gespräche mit den ersten Angehörigen haben in den vergangenen zwei Wochen stattgefunden“, ergänzt Schürhoff.

Mit diesem modernen und zukunftsorientierten Konzept stehen bei der Wohnwerk West GmbH noch weitere Projekte unter anderem in Dorsten in den Startlöchern. Auch aufgrund der höheren Nachhaltigkeit suche man vorwiegend Bestandsgebäude, die sich für weitere Projekte eignen. Das Unternehmen sagt, es reagiere mit den Wohngemeinschaften auf einen steigenden Bedarf an alternativen Wohnkonzepten, die an den speziellen Bedürfnissen und Fähigkeiten der demenziell Erkrankten und der Angehörigen ausgerichtet sind.

