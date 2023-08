Moers: Myriam-Catharina startet Musik-Karriere - erster Song

Moers. Jazz hat Myriam-Catharina schon als Kind begeistert. Nun startet die Bürokauffrau ihre Solokarriere. Wieso ihr die erste Single so viel bedeutet.

Seit Myriam-Catharina ein kleines Mädchen ist, spielt Musik in ihrem Leben eine große Rolle. Schon als Kind hat sie Lieder nachgesungen, ist einem Chor beigetreten und hat später auch selbst Lieder geschrieben. Nun wagt sie mit 32 Jahren ihren ersten Schritt in Richtung Solokarriere und veröffentlicht am Freitag, 1. September, ihre erste eigene Single.

Myriam-Catharina aus Moers hat sich schon als Kind für die Musik begeistert

„Ich fühle mich mit Musik sehr verbunden und habe auch als Kind immer Musik im Kopf gehabt“, erinnert sich Myriam-Catharina aus Moers. Begeistert haben sie vor allem die Genres Jazz, Soul oder R&B. Wirklich auf die Musik konzentriert, hat sich die heute 32-Jährige erst mit Ende 20. „Parallel zu meiner Arbeit als Bürokauffrau habe ich wieder einen Weg zur Musik gefunden“, so Myriam-Catharina. „Ich habe angefangen, eigene Lieder auf Deutsch zu schreiben, aber schnell gemerkt, dass ich doch lieber bei Englisch bleibe“, sagt die Sängerin. „Fokussiert habe ich mich dann auf Jazz und Soul und bin damit auf Festen, in Restaurants oder Bars aufgetreten. Da habe ich Lieder von verschiedenen Künstlern interpretiert.“

Mit ihrem ersten eigenen Song will Myriam-Catharina nun ihre Musik-Karriere starten

Im Dezember letzten Jahres kam bei Myriam-Catharina dann der Wunsch auf, sich eine eigene Karriere aufzubauen. „Ich habe einfach gefühlt, dass es jetzt an der Zeit ist, etwas Eigenes zu machen.“ Gemeinsam mit ihrem Produzenten und Bassisten Valentin Rodriguez Teves und ihrem Gitarristen Daniel Winterstein baut sie sich gerade eine Band auf. „Wir kennen uns schon länger und machen auch schon länger Musik zusammen. Ursprünglich war geplant, dass wir eine Coverband gründen“, so Myriam-Catharina. Ende vergangenen Jahres habe sie ihnen dann ihre eigenen Lieder gezeigt. „Ich habe eine Sprachnachricht an Valentin geschickt, in der ich ihm mein Lied vorgesungen habe. Er war sofort begeistert“, erinnert sich die Sängerin.

Die Idee zur Solokarriere kam Myriam-Catharina aus Moers Ende vergangenen Jahres. Neben der Veröffentlichung ihrer ersten eigenen Single, arbeitet sie bereits an weiteren Songs. Foto: myriam-Catharina / Myriam-Catharina

Seitdem arbeitet Myriam-Catharina, die unter dem Namen auch in den sozialen Medien zu finden ist, an ihren eigenen Songs. Unterstützt wird sie von ihren Bandmitgliedern, denn: „Ich selbst kann keine Noten lesen und spiele auch kein Instrument. Ich lerne aber gerade das Piano“, so die 32-Jährige. Daran komponiert sie auch ihre eigenen Lieder. „Ich schaue, welche Töne miteinander harmonieren. Dadurch entsteht eine Melodie in meinem Kopf, auf die ich dann singe.“ Mit ihren Bandkollegen stellt sie die Songs dann fertig.

Die Jazz-Sängerin aus Moers arbeitet schon an weiteren Songs

„Musik ist für mich etwas Persönliches und Emotionales“, betont Myriam-Catharina. Das möchte sie auch in ihren Liedern ausdrücken. „Mein erster Song handelt von einer besonderen emotionalen Verbindung zu einem Menschen. Ich habe mir vorgestellt, dass sich diese Verbindung vertieft, doch so war es nicht. Ich habe mich zu der Zeit in meinen Emotionen verloren, daher auch der Titel I Miss Me.“

Mehr aus Moers und Umgebung? Gibt es hier

Ursprünglich wollte Myriam-Catharina ein Album raus bringen. „Ich möchte mir aber zunächst eine Fanbase aufbauen und veröffentliche deswegen meine Songs nach und nach. Geplant ist, so alle drei bis vier Monate einen Song raus zu bringen.“ Dafür widmet die Sängerin ihrer Musik auch jede freie Sekunde, die sie neben ihrer Tätigkeit als Bürokauffrau hat. „Es ist nicht immer einfach und ich sehe, welcher Weg noch vor mir liegt. Aber mit der Veröffentlichung meines ersten Songs freue ich mich jetzt, den ersten Schritt für meine Solokarriere zu machen.“

Myriam-Catharina aus Moers ist auch das Feedback vom Publikum besonders wichtig

Neben weiteren Songs will die Sängerin auch ein exklusives Konzert planen. „Ich möchte gern ein kleines und privates Konzert veranstalten, wo ich auch unveröffentlichte Songs singe.“ Das Feedback vom Publikum ist der Sängerin nämlich auch besonders wichtig. „Als Künstlerin versuche ich eine positive Energie mit dem Publikum aufzubauen, damit alle ein tolles Erlebnis haben.“

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland