Moers: Mutter bei Brand schwer verletzt – Kinder rufen Hilfe

Moers. Bei einem Wohnungsbrand in Moers-Schwafheim ist eine Frau schwer verletzt worden. Dank ihrer Kinder konnte die Feuerwehr schnell vor Ort sein.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Moers-Schwafheim sind am Mittwochabend eine Frau schwer und eine weitere Person leicht verletzt worden. Von Nachbarn wurde die Feuerwehr gegen 19 Uhr in die Emil-Nolde-Straße alarmiert, Kinder in einer Wohnung in der ersten Etage des Hauses hätten laut um Hilfe gerufen.

Der Brand konnte zwar recht schnell gelöscht werden, die Mutter der Kinder allerdings musste mit schweren Brandverletzungen ins BG Klinikum in Duisburg-Buchholz eingeliefert werden. Eine weitere Person erlitt ebenfalls Verbrennungen und wurde ins Bethanien-Krankenhaus in Moers gebracht. Der Einsatz war nach etwa einer Stunde beendet.

