Kommunalpolitik Moers: Museumsleiterin Finkele unterliegt in Konstanz knapp

Moers/Konstanz. Diana Finkele, in Moers unter anderem Leiterin des Museums, unterliegt in Konstanz bei der Wahl zur Ersten Beigeordneten äußerst knapp.

Diana Finkele (Grüne) wird der Grafenstadt vorerst erhalten bleiben. Die Moerser Museumsleiterin und Leiterin der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Bildung (Museum, Musikschule, Volkshochschule, Bibliothek, Archiv und Kulturbüro) unterlag am Donnerstag in Konstanz nach NRZ-Informationen in der Wahl zur Ersten Beigeordneten denkbar knapp Amtsinhaber Dr. Andreas Osner (SPD) mit 20:21 Stimmen.

Die Wahl fand in der Ratssitzung in Konstanz statt. Danach übermittelte Finkele eine Mitteilung, in der es unter anderem heißt: „Ich gratuliere dem Amtsinhaber Herrn Dr. Osner zu dem Erfolg. Den Stadträtinnen und Stadträten danke ich für die breite und faire Diskussion. Besonders danken möchte ich der Freien Grünen Liste für die immer sehr angenehmen Gespräche. Ich habe sehr viel dazu gelernt!“