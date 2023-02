Moers: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Moers. Ein Autofahrer ist beim Linksabbiegen mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen. Beide Fahrer sind bei dem Unfall verletzt worden.

An der Kreuzung Rheinberger Straße (L 137)/Hoher Weg/Reitweg kam es am Montag, 13. Februar, zu einem Verkehrsunfall. Das schreibt die Polizei in einer Pressemeldung. Ein 33-jähriger Autofahrer aus Moers habe gegen 17.05 Uhr von der Straße Hoher Weg nach links auf die Rheinberger Straße abbiegen wollen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Motorrad eines 53-jährigen Kamp-Lintforters, der den Reitweg in Richtung Hoher Weg befuhr, heißt es. Der Motorradfahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, schreibt die Polizei. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und seien abgeschleppt worden. Der Gesamtschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

