Moers: Mord an Kazim Tatar – Landgericht hat Urteil gefällt

Moers. Der grausame Mord am Änderungsschneider Kasim Tatar hat die ganze Stadt Moers bewegt. Am Montag hat das Landgericht Kleve das Urteil gesprochen.

Im Prozess um den Mord an dem Moerser Kazim Tatar ist am Montag bereits das Urteil gefallen. Das Landgericht Kleve verurteilte den Angeklagten wegen Mordes und Brandstiftung zu lebenslanger Haft. Angeklagt war ein Mann aus Neukirchen-Vluyn, dem Mord aus Heimtücke und Habgier zur Last gelegt worden ist. Es geht um die gewaltsame Tötung eines Änderungsschneiders aus Scherpenberg am 12. September 2022.

Bereits beim vorangegangenen Verhandlungstag war der Druck auf den Angeklagten im Moerser Mordfall größer geworden. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Kleve hatten Zeugenaussagen Zweifel an der Einlassung des 49-jährigen Mannes aus Neukirchen-Vluyn aufgeworfen. Auch andere Auswertungen von Handydaten erhöhen den Druck auf den 49-Jährigen, der beruflich mehrere Jahre bei Fleischereibetrieben in der Zerlegung tätig war.

Am heutigen Montag wurden weitere Zeugen vernommen, unter anderem der Leiter der Mordkommission sowie ein weiterer Polizeibeamter, deren Ausführungen sich mit den Handydaten sowie DNA-Analysen und Geo-Daten befassten.

